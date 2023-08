Bonus domotica 2023/ Detrazioni fiscali fino al 65%: come usufruirne (30 agosto)

Il Governo ha introdotto il bonus domotica del 2023, per premiare tutti quegli italiani che hanno deciso di voler migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni. Dunque, non solo una ottimizzazione di tempi, ma anche un minor impatto ambientale.

La domotica troppo spesso, viene confusa con una “tecnologia inutile”. In realtà, le smart home permettono un risparmio vicino al 50%, riducendo i costi in bolletta, inquinando meno e allo stesso tempo, avere delle automazioni molto utili per risparmiare tempo.

Bonus domotica 2023: come funziona?

Il funzionamento del bonus domotica del 2023, è molto utile e conveniente. I contribuenti che investono in tecnologie Building Automation e in impianti domotici, possono ottenere una detrazione fiscale IRPEF fino al 65%.

La detrazione fiscale – come ogni bonus – prevede un limite, in questo caso è molto alto: il tetto di spesa massimo è fissato a 15 mila euro. Mentre il bonus, verrà suddiviso in 10 rate annuali dello stesso per importo.

Possono richiederlo sia le aziende con P.IVA (che però sono proprietari di un immobile), e le persone fisiche. Per poterlo ottenere, è sufficiente dimostrare di aver speso realmente quella cifra (i pagamenti devono esser tracciati), e la documentazione va mandata all’ENEA entro 3 mesi dalla presunta fine dei lavori.

Ci sono alcune condizioni, che devono essere necessariamente rispettate. Ad esempio, l’ENEA valuterà in primis, la presenza del controllo da remoto, elemento indispensabile per l’approvazione del bonus domotica del 2023.

Poi vi sono le norme di edilizia e le norme di sicurezza urbanistica, che chiaramente, dovranno esser rispettate alla lettera. Quanto ai sistemi di Building Automation, la tecnologia deve appartenere nella Classe B, che viene rappresentata dalla norma EN 15232.

Il motivo per cui il limite di spesa è molto alto, è perché gli impianti domotici e le tecnologie di automation, sono molto costose: per un intervento complessivo, è possibile spendere da minimo 5.000€, fino a 15.000€ e oltre, circa. Ecco perché vale la pena richiedere il bonus domotica del 2023.











