A partire da oggi, venerdì 16 maggio, le imprese possono inviare la domanda per il bonus donne 2025. I datori di lavoro possono richiedere l’esenzione fino al 100% dei contributi INPS ma solo se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

L’assunzione dev’essere concretizzata entro la fine dell’anno, ovvero non più tardi del 31 dicembre 2025, e le figure femminili da assumere devono rispondere a dei requisiti specifici (indipendentemente dall’età anagrafica).

I NUMERI DEL LAVORO/ Quei pensionati che aumentano le file degli occupati

I requisiti per il bonus donne 2025

Il bonus per assumere le donne nel 2025 deve rispettare dei criteri specifici. Le risorse devono risultare “disoccupate” da un minimo di 2 anni, a meno che non si trovano al Sud Italia e in quel caso basterebbero 6 mesi di disoccupazione.

Mentre, agevolazioni al Sud a parte, una regola che vale in tutta Italia prevede l’esenzione destinata ai settori in cui si evince un forte gap di genere.

Parto: 43% delle donne italiane ha subito 'violenza ostetrica'/ Studio: "Insultate, sminuite e maltrattate"

Nel 100% di esenzione non è possibile includere altri contributi come ad esempio l‘INAIL, che invece prevede un benefit massimo pari a 650€ mensili.

Il beneficio prevede l’esenzione del 100% dei contributi INPS ad esclusione dei tributi come l’INAIL, per i quali il tetto massimo da esentare è pari a 650€ al mese. La durata ammonta ad un anno, estesa a due eccezionalmente per le donne impiegate nel Mezzogiorno.

Regole per i datori e le eccezioni

Infine, i titolari di un’impresa non devono – 6 mesi prima di assumere la figura femminile – aver compiuto alcun licenziamento, indipendentemente che si tratti di “collettivo” o “individuale”.

FESTA DELLA MAMMA/ L'aiuto al lavoro delle donne e alla natalità che ancora manca in Italia

Al bonus non possono accedere le imprese in difficoltà, le attività con pagamenti irregolari, le lavoratrici in apprendistato o con contratto per lavoro domestico.

All’interno dell’istanza è indispensabile inserire i dati anagrafici dell’azienda che assume, della risorsa, la tipologia contrattuale, le condizioni di lavoro e lo stipendio concesso mensilmente.

La comunicazione all’INPS va inviata prima che la donna venga assunta, e dopo aver inoltrato la pratica l’azienda dovrà assumere la risorsa entro 10 giorni dall’invio.