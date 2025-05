Il bonus donne 2025 non sarà uguale in tutta Italia. La penisola dovrà seguire delle regole diverse per via di una spaccatura importante tra le condizioni del Sud e quelle del Nord. La comunicazione è stata ufficializzata dopo la firma sul decreto attuativo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero del Lavoro.

Le zone che rientrano nell’agevolazione differenziata dal resto dell’Italia sono relative al Mezzogiorno: Sicilia, Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Sardegna. I motivi delle condizioni diverse che vedremo sono legati principalmente alla percentuale di disoccupazione al Sud.

Bonus donne 2025 per incentivare l’occupazione al Sud

Il bonus donne 2025 – come anticipato – potrà essere ammesso ma con la consapevolezza che tra le regioni del Mezzogiorno e le restanti del Paese ci saranno delle variazioni importanti. Secondo l’Eurostat in Campania, Sicilia e Calabria l’occupazione delle risorse del sesso femminile registrano dati tra i “peggiori di tutta Europa”.

Giusto per fare un esempio pratico, la media italiana ha un’occupazione femminile pari al sessanta per cento, mentre in Sicilia la percentuale scende al 46%.

L’incentivo consiste in un esonero dal pagamento dei contributi fino ad un massimo di 650€ al mese e per una durata massima di 2 anni. L’obiettivo dell’incentivo è colmare il gap di genere che si manifesta in percentuale maggiore nelle imprese del Sud.

A cambiare rispetto a quanto concesso al Nord, è il periodo trascorso dallo stato di disoccupazione. Mentre in tutta Italia il limite è fissato a 2 anni, al Sud basterebbe essere disoccupati anche da soli 6 mesi.

Un’altra variazione si manifesta sulla decorrenza. Infatti nelle regioni del Sud l’incentivo verrà approvato per i nuovi impieghi sottoscritti a partire dal 1° gennaio di quest’anno, mentre nella restante parte di Italia è valida anche retroattivamente (dal 1° settembre scorso fino alla fine di quest’anno).

I contratti non ammessi

Non tutti i contratti di lavoro possono permettere l’ottenimento del bonus per le donne da impiegare. Ad esempio i lavori domestici (assistenza agli anziani e ai familiari, baby sitter e colf) sono esclusi dall’incentivo. Inoltre questo aiuto non può essere cumulato con gli altri sostegni (neanche in termini di esonero dei contributi).

L’unica compatibilità del bonus donne 2025 con altri sostegni è con la deduzione fiscale corrispondente al 120% dall’IRES sulle spese affrontate per il nuovo impiego.