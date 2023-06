Bonus donne disoccupate 2023/ Fino a 383€ mensili: ecco i requisiti

Il bonus per le donne disoccupate del 2023, verrà destinato ad una specifica cerchia di beneficiari. Tra coloro che potranno trarne un beneficio, rientrano le donne che non hanno un impiego di lavoro, e che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre del 2023, hanno avuto un bambino.

Chiaramente ci sono altre condizioni da soddisfare, che mirano al corretto invio della domanda. Di seguito vedremo tutti gli altri dettagli importanti per avere un’idea di quella che sarà la nuova misura stabilita con la Legge di Bilancio 2023.

Bonus donne disoccupate 2023: come funziona e quanto spetta

Il bonus per le donne disoccupate 2023, si aggiunge alle altre misure economiche stipulate di recente, in aiuto di coloro che non hanno un impiego (come ad esempio l’agevolazione contributiva per le assunzioni).

Tornando all’agevolazione per le donne senza un lavoro, occorre sapere che la domanda può esser fatta anche per assegnazioni preadottive e adozioni per bambini fino a 6 anni di età, mentre per assegnazioni internazionali oppure adozioni, il limite d’età arriva a 18 anni.

La domanda – così come il requisito principale – dev’essere fatta tra il periodo dell’1° gennaio 2023, e il 31 dicembre del 2023. In riferimento a quest’anno (2023), è indispensabile non superare i19.185,13 euro di ISEE.

Per quanto riguarda l’erogazione del bonus, le donne interessate percepiranno 383,46€ mensili per tutto l’anno 2023, per una cifra complessiva pari a 1.917,30€ se erogato per 5 mensilità.

Bonus donne disoccupate 2023: gli altri requisiti

Il bonus per le donne disoccupate del 2023 può esser richiesto previo soddisfacimento di ulteriori requisiti:

Residenza in Italia; Cittadini stranieri e/o comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; Nessun’altro percepimento della copertura previdenziale sociale; Nessun’altro contributo previdenziale previsto dalla Legge numero 488 del 23 dicembre del 1999.

Le donne che invece lavorano, ma non percepiscono l’assegno di maternità, possono farne richiesta. La domanda va fatta compilando un’autocertificazione, e con presentazione entro sei mesi da quando è stato ottenuto l’affidamento, o dal parto.











