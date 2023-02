Bonus edicole 2023/ Fino a 2000 euro per rivoluzionare l’editoria, chi può accedere?

Manca davvero poco per l’avvio ufficiale del bonus edicole 2023. Il contributo prevede il versamento di una cifra tantum, fino ai 2000 euro che vengono riconosciuti non solo per l’attivazione di nuovi punti vendita, ma anche per la trasformazione tecnologica.

Sarà possibile presentare la domanda a partire dal 15 di febbraio. Ma chi potrà presentare la domanda? Vedremo di seguito, tutti i potenziali beneficiari che potranno usufruire di questa agevolazione. Per innovazione tecnologica, si intendono quei progetti innovativi per le attività di edicole, come ad esempio il progetto per consegnare i giornali a domicilio.

Bonus edicole 2023: presentazione delle domande

Come abbiamo precedentemente accennato, è pronto a partire il bonus per le edicole del 2023, che prevede 2000 euro una tantum volti alla tecnologia, all’apertura di nuovi punti vendita e tutti i progetti – come abbiamo già detto – di consegne a domicilio.

Le domande potranno essere presentate dal 15 di febbraio al 15 marzo 2023 con il contributo che viene riconosciuto per tutte le spese effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

Chi potrà beneficiare del bonus? Il bonus edicole 2023, potrà essere richiesto da due categorie di soggetti:

Tutti gli esercizi e le attività commerciali nel settore vendita al dettaglio come giornali, riviste e periodici.

e le nel settore vendita al dettaglio come giornali, riviste e periodici. Tutte le imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali, riviste e periodici , non solo a edicole ma anche a rivendite che si trovano in comuni con meno di 5000 abitanti.

Requisiti necessari per poter accedere al bonus edicole 2023

Per poter aver accesso al bonus, sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

Avere residenza fiscale in Italia e un’organizzazione stabile sul territorio;

Essere in possesso di una sede legale in uno Stato europeo;

Risultare attivi nel registro delle imprese;

Ma come si presenta la domanda per l’accesso al bonus edicole 2023? Per poter presentare la domanda, è necessario collegarsi al sito impresainunngiorno.gov.it e autenticarsi tramite SPID, CIE oppure CNS da lì sarà possibile compilare il modulo seguendo le seguenti indicazioni:

Servizi online;

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l’informazione e l’editoria;

Bonus edicole.

