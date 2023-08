Bonus edilizi 2023/ Anche ai familiari “non titolari dell’appartamento” (30 agosto 2023)

I bonus edilizi del 2023 sembrerebbero essere più generosi. Sulla base di quanto contenuto all’interno dell’articolo 16 bis del Tuir (dpr 917/1986), ai contribuenti italiani spetterebbe una detrazione fiscale pari al 50% delle spese effettuate.

Dopo i passaggi obbligatori per ottenere il bonus, arriva una novità interessante: la detrazione fiscale può esser concessa anche nel caso in cui, a pagare gli interventi edilizi sarebbe un parente del titolare dell’appartamento, anche il cognato (anche se va soddisfatto un requisito molto importante).

Bonus edilizi 2023: come ottenere la detrazione (anche se non paga il proprietario)

Sulla questione dei bonus edilizi del 2023, ci hanno abituati ad esser pronti alle sorprese, e questa volta la condizione prospettataci, sembrerebbe esser molto positiva, dato che anche se non pagasse il titolare dell’appartamento (oggetto di interventi), la detrazione fiscale al 50% verrebbe emesse ugualmente.

Bene, ma a chi? Così come prevede la norma sul bonus edilizio del 2023, il rimborso spetterebbe a chi ha emesso il pagamento. E nel caso fosse stato il cognato, il fratello o qualsiasi altro familiare del titolare del bene immobile, purché conviva nel suo stesso appartamento, potrà ottenere il credito spettante.

L’agevolazione fiscale può esser concessa per i costi relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni di appartamenti residenziali. (indipendentemente dalla categoria catastale).

Nella circolare 17 del 26 giugno del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

«La detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute, e va corrisposta anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati”.

Bonus edilizi 2023: nessuna prova “contrattuale”

Anche se i bonus edilizi del 2023 possono esser concessi ai familiari conviventi che hanno effettuato il pagamento, essi, non hanno necessità di dover dimostrare la presenza di un contratto d’affitto, né tanto meno di comodato d’uso, dato che è sufficiente dimostrare che in quel periodo ““disponibilità dell’immobile”.

Nella circolare si legge per altro, che “non è necessario che questi requisiti permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa” (ovvero in 10 quote annuali).











