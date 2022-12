Bonus edilizi 2023/ Flop su troppi aspetti: è tutto da rifare, ecco in che modo

I bonus edilizi del 2023 sono tutti da formulare da capo. Il Governo Meloni dovrà necessariamente ricominciare da zero, visto che precedentemente le agevolazioni proposte non hanno rilasciato i risultati sperati.

Questa sarebbe stata la decisione tanto discussa dopo un paio di giorni al Senato, presso la commissione di bilancio, in cui professionisti ed operatori si sono trovati d’accordo a riformulare i tanto noti bonus edilizi, tra cui il superbonus 110% (di recente è stata proposta l’idea di portarlo al 90% anche per unifamiliari).

Bonus edilizi del 2023: quali modifiche verranno apportate

I bonus edilizi del 2023 cambieranno forma. Ad esempio, il Decreto Aiuti 4 si baserà su delle modifiche da apportare al superbonus 110%.

Sia l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) che l’Associazione bancaria italiana (Abi), vorrebbero attuare una compensazione straordinaria dei crediti di imposta tenuti fermi nei cassetti degli enti di credito, in merito agli interventi edili completati tra i 2021 e il 2022 oppure, ion corso di ultimazione.

«Poste Spa e banche dovranno compensare entro ben definiti limiti quantitativi, con parte dei riversamenti all’erario relativi alle somme raccolte con le deleghe F24 della propria clientela». La richiesta esplicita è stata effettuata da Giovanni Sabatini, direttore generale di Abi.

La soluzione di Confedilizia però, non si sofferma a quanto detto. Infatti, la soluzione più immediata sarebbe quella di sbloccare i crediti supponendo di introdurre «anche forme di coinvolgimento diretto dello stato (con l’acquisto di crediti incagliati da parte di sue partecipate)».

L’invito sia al Governo che al parlamento, sarebbe quello di «riorganizzare tutta la copiosissima normativa esistente in materia dal lontano 1997, al fine di impostare un sistema stabile ed equilibrato di sostegno agli interventi».

Sulla vicenda è intervenuta anche RPT, nonché la Rete delle professioni tecniche, il quale ha ribadito l’importanza di una modifica strutturale e duratura nel tempo per trovare un modo di combaciare la riqualifica energetica e i costi da ammortizzare per non gravare sulle casse pubbliche.











