Bonus edilizi 2024/ Agevolazioni urgenti per riqualificare gli immobili (14 ottobre 2023)

I bonus edilizi 2024 devono trovare spazio per far fronte alle nuove limitazioni applicate al Superbonus. A dirlo è il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia, Gilberto Pichetto Fratin, che ha fatto notare quanto sia importante la riqualificazione energetica e la transizione green delle case (soprattutto in Italia).

In un vecchio report, d’altronde, abbiamo appurato come gli edifici in Italia siano in fase di decadimento, ecco perché per poter adeguarsi alle prossime normative europee occorreranno degli incentivi edilizi che possano ammortizzare i costi necessari per poter stare al passo con i tempi.

Bonus edilizi 2024: priorità alla riqualificazione energetica

I bonus edilizi del 2024 devono avere come priorità, la riqualificazione energetica degli appartamenti, oltre che evitare quello che è accaduto con il Superbonus: causare un deficit economico non indifferente a causa delle frodi fiscali e dell’indebitamento pubblico.

Entro il mese di giugno del 2024 il Ministro Fratin, ha fatto sapere come il Governo dovrebbe muoversi per trovare una riforma agevolativa sugli interventi edilizi: «serve un approccio integrato ed efficiente le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti, ovviando la frammentazione delle varie detrazioni ad oggi attive».

Nonostante la priorità sia quella di concentrarsi alla transizione green ed ecologica, occorre prestare attenzione alla tutela ambientale, finanziaria (cercando di non corrodere i fondi finanziari del Governo), e proteggere l’energia, la digitalizzazione e la sicurezza.

Riforma edilizia nel 2024: l’Italia lavora sul timing

La riforma edilizia nel 2024 prevede un adeguamento alle direttive green imposte dall’Unione Europea. In Italia ad esempio, ci sono ben 31 milioni di fabbricati, tra cui 21 milioni in classe D (e anche oltre).

Una situazione inaccettabile, ed ecco perché i bonus edilizi del 2024 devono essere introdotti prestando attenzione a non arrecare danni ai conti pubblici, ma agevolando le ristrutturazioni necessarie per ottenere una qualificazione energetica migliore.

L’obiettivo tuttavia, sembra esser chiaro: «questa riforma dovrà avere una durata almeno decennale per rispondere agli sfidanti obiettivi europei previsti per il settore residenziale».

