Bonus edilizi 2024/ Tagli su tutte le misure: percentuali ridotte (1 settembre 2023)

Se è pur vero che i bonus edilizi nel 2024 resteranno, allo stesso tempo è anche vero che quasi tutti, verranno ridotti al punto tale da diventare quasi “poco convenienti”. Una riduzione obbligatoria, visto l’andamento incerto del Paese.

Giorgia Meloni sembrerebbe attribuire gran parte della colpa alle frodi sui bonus edilizi, che hanno costretto il Governo a dover sostenere una spesa imprevista, a conseguenza dei danni economici afflitti sia ai cittadini italiani che alle imprese.

Bonus edilizi 2024: di quanto saranno ridotti?

I bonus edilizi nel 2024, saranno quasi certamente prorogati. La differenza però, starebbe nella misura con la quale verrebbero accettati, che è senz’altro più bassa rispetto alle percentuali a cui siamo stati abituati.

Tra le ultime notizie dei bonus edilizi previsti nel 2024, non possiamo che accennare la riduzione che verrà applicata a quasi tutte le misure presenti fino ad oggi.

Superbonus

Il primo cambiamento, riguarda la misura del Superbonus, che il Governo archivierà quasi certamente, il 110% fino ad oggi concesso. Tra le incertezze economiche e le frodi subite, non è più possibile garantire una percentuale così elevata.

Dal 1° gennaio del 2024, il taglio equivarrà al 70%, per poi ridursi ancora una volta al 65%. Occhio però alla novità più importante della Legge di Bilancio, che accoglierà le richieste di Superbonus soltanto ai condomini.

Lo sconto fiscale per le villette invece, si conclude definitivamente alla fine dell’anno 2023, sia per chi si trova in uno stato d’avanzamento di almeno il 30%, sia per chi ha aperto i cantieri recentemente.

Sismabonus

A rendere competitivi i tagli del Superbonus, c’è il sismabonus, con appeal interessante per chiunque volesse approfittare dei bonus edilizi del 2024. La misura viene destinata chi è interessato a degli interventi di ristrutturazione integrale.

La detrazione fiscale è pari al 50% delle spese sostenute (entro il 31 dicembre del 2024), per mettere in sicurezza (antisismica), l’abitazione.

Maggiore è l’impatto antisismico, più alta sarà la percentuale di sconto (70% oppure 80%), che ricordiamo, la ripartizione si baserà su 5 quote annuali.











