Bonus edilizi/ E’ possibile riceverne tre sullo stesso immobile?

Come sappiamo negli anni 2021-2022 sono stati erogati moltissimi bonus edilizi per la ristrutturazione delle proprie case, del superbonus 110%, al bonus ristrutturazione allo sconto in fattura e all’ecobonus al 65%.

Esiste anche il bonus barriere architettoniche al 75% e poi il bonus 110% per il cappotto termico. Ma che cosa succede se una persona che svolge un lavoro di ristrutturazione ottiene 3 bonus per lo stesso lavoro?

Bonus edilizi: è possibile usufruire di tre bonus insieme?

Sembra impossibile ma qualcuno si è posto questa domanda perché evidentemente la burocrazia fra raggi luminosa e lenta rende possibile tutto.

Un contribuente ad esempio si è chiesto se potesse scegliere tra bonus 110% per il cappotto termico, bonus barriere architettonica al 75% ed ecobonus ordinario. Si tratta quindi di una richiesta un po’ sui generis perché il contribuente si chiede anche se questi bonus siano cumulativi tra loro.

Anzitutto va distinto che cosa significhi cumulativo punto se ad esempio per lo stesso lavoro si applicano tre bonus diversi la risposta è chiaramente no.

Invece possiamo dire che i tre bonus possono essere goduti tutti indistintamente soltanto nei limiti in cui questi siano ben differenziabili dalla documentazione presentata appunto cioè i vari lavori su cui si applica il bonus barriere architettoniche al 75% ad esempio deve essere distinto dal bonus 110% che ha fatto termico e questi due lavori devono essere presenti in due fatture diverse con relativa documentazione dedicata alla ditta che ha iniziato i lavori.

Bonus edilizi: come è possibile usufruire di tre contributi?

Naturalmente questi bonus hanno tutti delle scadenze differenti ad esempio il bonus 110% per le villette unifamiliari è già scaduto con le spese entro il 30 giugno 2022 ma si estende entro il 30 settembre 2022 per i lavori complessivamente previsti al 30%.

Inoltre in dichiarazione dei redditi questi bonus stanno la possibilità di ottenere il rimborso sotto forma di credito d’imposta in quote annuali, cinque quote annuali per il bonus 110% che ha fatto termico e bonus barriere architettoniche 75%, ma per l’ecobonus ordinario si avranno 10 quote annuali di pari importo.

Tutti i contributi Inoltre dovranno avere una causale diversamente, il codice fiscale del beneficiario del bonus e i dati fiscali dell’impresa o del fornitore destinatario del bonifico e quindi bisognerà adottare il bonifico parlante rispetto ad un bonifico ordinario.











