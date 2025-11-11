Il credito d'imposta derivante da bonus edilizi può esser trasferito in caso di conferimento d'azienda, ma non sempre.

Le ditte individuali che sono riuscite a godere del credito d’imposta legato ai bonus edilizi, chiedono se sia possibile trasferire questo importo in una società (dopo aver effettuato una conversione imprenditoriale).

L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente con il numero di circolare 281 e risalente a quest’anno 2025. Tuttavia, ci sono delle soglie limite e delle regole ben precise a cui dover porre attenzione.

Come trasferire il credito derivante da bonus edilizi

La circolare ha preso in causa una richiesta di una ditta individuale, che dopo aver ottenuto il credito d’imposta per il godimento dei bonus edilizi, ha chiesto il trasferimento della cifra alla società appena costituita dalla stessa (di natura SRL).

Per l’Ade non ci sono problemi, a patto che si tratti di un’operazione unica ed in via eccezionale, e soprattutto “non ripetibile“.

Dunque laddove la nuova Società a Responsabilità Limitata chiedesse nuove cessioni, le stesse non potrebbero essere approvate. Quindi il passaggio dei crediti derivanti dallo sconto in fattura è ammesso in maniera “una tantum”.

Il conferimento d’azienda individuale a SRL implica la sola e unica possibilità di operare in un’unica tranche, motivo per cui è bene attenzionare alle richieste di trasferimento dei crediti accumulati.

Intervento straordinario di conferimento

Per l’Amministrazione fiscale si tratta di conferimento straordinario, e per tale motivo un’eventuale nuova cessione o trasferimento non potranno approvare alcun altro passaggio di “crediti fiscali”.

Questo perché per l’Agenzia delle Entrate si tratterebbe verosimilmente di una cessione (dal suo punto di vista fiscale), e non di una conversione aziendale.

È per questo specifico caso che si segue quanto previsto dall’articolo numero 121 del Decreto Legge con protocollo 34 e risalente al 2020: i crediti d’imposta o di origine fiscale possono esser trasferiti una sola volta, ad eccezione di passaggi verso intermediari finanziari o banche (regolarmente iscritte nell’apposito albo).

Dunque ci si può avvalere del nuovo credito d’imposta proveniente dallo sconto in fattura post bonus edilizi e diretto alla nuova SRL (costituita recentemente).