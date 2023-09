Bonus elettrodomestici 2023/ Comunicazione ENEA obbligatoria: i rischi (8 settembre)

Il bonus elettrodomestici del 2023, può essere utilizzato sia per comperare mobili, sia per gli elettrodomestici di classe energetica superiore. Occorre sapere alcuni particolari, che altrimenti potrebbero compromettere l’invio della domanda.

Il bonus mobili ed elettrodomestici del 2023, prevede un limite più basso rispetto a quello dello scorso anno, otto mila euro rispetto ai dieci mila euro precedenti, e nel 2024 si ridurrà ancor di più a cinque mila euro.

Motivo per cui, la soluzione migliore è quella di sfruttare questa agevolazione già da quest’anno. Per riuscirci però, è indispensabile effettuare una comunicazione all’ente predisposto, l’ENEA.

Bonus elettrodomestici 2023: perché è importante comunicare con l’ENEA?

Il bonus elettrodomestici del 2023, può essere goduto a patto che si effettui una corretta comunicazione (sia dei dati che di scadenza), all’ENEA, l’Agenzia governativa per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

La comunicazione all’ENEA, va mandata attraverso il loro portale ufficiale, e inserendo i dati corretti. Altro dato importante, è la scadenza da rispettare: entro 90 giorni rispetto a quando sono stati portati a termine i lavori, oppure il collaudo totale (invio prettamente telematico).

Un’altra attenzione particolare, va all’unità immobiliare di destinazione, infatti, i mobili e gli elettrodomestici acquistati, dovranno – obbligatoriamente – essere oggetto di ristrutturazione.

Occorre inoltre, attenzionare ai mobili e agli elettrodomestici che rispettano i requisiti. Essi infatti, dovranno godere di un’ottima classe energetica, rispettare i limiti di consumo specifici.

Bonus elettrodomestici 2023 ed ENEA: le eccezioni ammesse

Tuttavia, adesso che abbiamo compreso l’importanza di comunicare all’ENEA i dati necessari per ottenere il bonus degli elettrodomestici del 2023, occorre attenzionare dei casi specifici, che ci consentono di fare a meno dell’invio di questa comunicazione.

In gergo tecnico, la soluzione è nota come “remissione in bonis“, che può essere beneficiata soltanto all’avverarsi di tali casistiche:

Comunicazione ENEA omessa, entro il periodo di presentazione relativo alla prima dichiarazione; Requisiti accumulati e relativi al bonus elettrodomestici; Sanzione di 250€.

