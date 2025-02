Contrariamente a quanto si era comunicato in merito al bonus elettrodomestici 2025 (ovvero di partecipare con il Click Day), adesso sembra che sull’iniziativa ci sia un retrofront. Tuttavia ciò non significa che l’incentivo venga eliminato ma cambieranno le condizioni per poterlo ottenere/approvare.

Cambiano dunque gli impegni del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero delle Imprese e del Made in Italy che adesso devono pensare alle condizioni da prevedere per usufruire dell’incentivo ma senza ricorrere al click day.

Bonus elettrodomestici 2025 senza click day

Il bonus elettrodomestici 2025 potrebbe non essere richiesto tramite il click day. Questo perché secondo i commercianti si tratterebbe di un sistema a discapito delle famiglie o dei cittadini che non hanno grande dimestichezza con l’uso di internet e dei corrispettivi portali.

Per conoscere le regole operative è indispensabile attendere ancora un po’ di tempo. Con esattezza ci vorranno circa sessanta giorni prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio per sapere l’iter che ci aspetta.

Il contributo – in voucher – può ammontare a 100€ o 200€. Il valore dipende principalmente dall’ISEE e dall’elettrodomestico per il quale si vuole ottenere l’indennità (cambia da device a device e dalla classe energetica).

L’alternativa al Click Day

L’associazione italiana retailer elettrodomestici ha proposto al Ministero di sostituire il click day con il sistema adottato tre anni fa (nel 2021) per il bonus TV. Gli interessati si recavano fisicamente in negozio, dimostravano di aver rottamato – o di rottamare – il device precedente, e ricevevano uno sconto sul momento.

Il commerciante a sua volta recuperava il contributo spettante in un secondo momento (il quale veniva erogato dall’Erario).

Le previsioni del direttore generale dell’associazione sono ottimistiche, dato che a suo dire i fondi da 50 di milioni di euro consentirebbero di acquistare elettrodomestici a sufficienza (circa cinquecento mila). In poche parole potrebbe volerci circa un mese prima che il budget si esaurisca.

I vantaggi del bonus sarebbero molteplici: dall’utilizzo di elettrodomestici nuovi (rottamando i vecchi), ottenere uno sconto e quindi un incentivo per le famiglie italiane e anche per risollevare l’economia di questo settore.