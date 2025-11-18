E' il 18 novembre 2025 e scatta oggi il click day per il Bonus elettrodomestici, l'incentivo fino a 200 euro per acquistare forni, lavastoviglie e non solo

È scattato alle ore 7:00 di oggi, martedì 18 novembre 2025, il click day per il Bonus elettrodomestici 2025, l’incentivo fornito dallo Stato a chi acquista elettrodomestici moderni e quindi in classe energetica bassa (di conseguenza, a basso consumo di energia elettrica e a basse emissioni di anidride carbonica). Così facendo si andrà a sostituire gli elettrodomestici obsoleti, diminuendo quindi – come detto sopra – consumi ed emissioni.

Allerta meteo oggi 18 novembre 2025/ Arancione in Friuli Venezia Giulia, gialla in altre 3 regioni

Ma a quanto ammonta il Bonus elettrodomestici? L’aiuto dello Stato potrà essere fino al 30% del prodotto acquistato, ma comunque non più di 100 euro per ogni famiglia, quindi non per ogni singolo componente familiare. Attenzione però perché coloro che hanno un ISEE al di sotto dei 25.000 euro potranno ottenere uno sconto massimo di 200 euro, quindi un aiuto senza dubbio più corposo, sempre per nucleo familiare. Chi potrà partecipare al click day del Bonus elettrodomestici 2025? Tutte le persone che hanno compiuto la maggiore età, quindi dai 18 anni in su, e ovviamente fino a che le risorse saranno disponibili.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Gaza: all'Onu approvata risoluzione Usa sul piano di pace

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025, FINO A ESAURIMENTO FONDI

Conterà l’orario di registrazione, di conseguenza chi prima arriva meglio alloggia, come si suol dire. Come ormai avviene negli ultimi anni, la richiesta del bonus sarà effettuabile solo online o con le applicazioni dedicate, leggasi l’app IO o eventualmente il portale dedicato www.bonuselettrodomestici.it. Bisognerà quindi essere dotati di un sistema di identità digitale, a cominciare dallo SPID e dalla CIE, ed effettuare quindi il login con tutti i nostri dati.

Chi utilizzerà l’app IO per accedere al bonus dovrà fare tap su “Servizi”, dopodiché dovrà selezionare il bonus prescelto. Potranno essere acquistati frigoriferi, lavastoviglie, ma anche forni, cappe dei fornelli, congelatori, piani cottura, lavatrici e asciugatrici. Bisognerà inoltre selezionare, in fase di richiesta del bonus, se ci sarà un vecchio elettrodomestico da smaltire e, nel contempo, scegliere appunto per quale nuovo elettrodomestico si fa richiesta dell’incentivo.



Liliana Resinovich, Visintin: "Ho chiesto la nomina di un super perito"/ "Claudio? Si vergogni"

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025, DOPO LA COMPILAZIONE COSA SUCCEDE

Una volta compilato il tutto, arriverà una risposta da parte della stessa applicazione o eventualmente via email se avrete fatto richiesta tramite il sito; dopo di che, una volta ottenuto il vostro voucher, avrete solo 15 giorni di tempo per utilizzarlo: se non lo utilizzerete in quel lasso il bonus scadrà e tornerà nella disponibilità di chi vorrà richiederlo. Ricordiamo infine che l’incentivo si potrà utilizzare sia per gli acquisti nei negozi fisici quanto in quelli online, di conseguenza avremo diverse possibilità di acquisto.

L’iniziativa cade “a fagiolo”, come si suol dire, visto che la prossima settimana, venerdì 28 novembre 2025, ci sarà il Black Friday; di conseguenza ci sarà la possibilità di approfittare del doppio sconto, quello praticato dal venerdì nero più l’incentivo statale, un’occasione ghiotta per assicurarsi il dispositivo desiderato in forte saldo rispetto al normale prezzo di listino.