Siamo quasi alla fine di febbraio e sussistono ancora dubbi sull’uso del bonus elettrodomestici 2025. Al momento si sa con certezza che lo sconto applicabile è al 30% e su un tetto massimo che può variare da 100€ a 200€ massimo. Attualmente – senza certezze – si suppone come procedura della domanda il Click Day.

Bonus 500 euro 2025/ Aiuti extrascolastici: a chi spettano? (19 febbraio)

Il Click Day è un metodo utilizzato in diverse occasioni che mira a garantire gli incentivi ai – come dice il nome – cliccatori più veloci. Diversi esercenti commerciali non sono d’accordo a prevedere il bonus con il metodo “del click più veloce”, perché lo reputano scorretto nei confronti dei cittadini italiani con poca dimestichezza.

Carta Dedicata a Te 2025/ A breve credito a zero, come usarlo, quando scade

Bonus elettrodomestici 2025 con Click Day?

Il primo dubbio sull’ottenimento del bonus elettrodomestici 2025 tramite il sistema del Click Day è stato espresso da Davide Rossi, direttore dell’Aires, una associazione italiana che si occupa di retailer per beni di questa categoria merceologica.

Il direttore Rossi è dubbioso che un sistema così altamente tecnologico, competitivo e oggettivamente alla portata di “pochi”, possa penalizzare i cittadini italiani meno pratici con l’uso dei dispositivi informatici e causare dunque, un accumulo di pre order eccessivo.

Nell’attesa che il ministro dell’Economia e delle Finanze, del Made in Italy e delle Imprese faccia uscire il decreto ufficiale mirato a stabilire delle regole e condizioni specifiche, ciò che conosciamo è il tetto massimo dell’incentivo.

Bonus SAR 2025, cos'è/ Fino a 1.000€ per chi è disoccupato

Il 30% della spesa sostenuta fino a 100 euro per tutte le famiglie italiane, mentre la soglia massima sale a 200 euro per i nuclei con un ISEE aggiornato e più basso di 25.000€.

Le caratteristiche degli elettrodomestici

La misura include come oggetto della misura apparecchi di efficienza pari alla classe B, venduti dall’EU e:

Apparecchi finalizzati a riscaldare l’ambiente;

Congelatori;

Frigoriferi;

Lampadine (ma anche lampade);

Asciugabiancheria;

Macchine per l’aria condizionata;

TV;

Dispositivi da usare in cucina.

In alternativa allo sconto è possibile usufruire della detrazione fiscale su un tetto massimo di cinquemila euro (nettamente inferiore ai precedenti otto). Il pagamento deve risultare sempre tracciato tramite carta o bonifico bancario.