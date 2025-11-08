Per l'ottenimento del bonus elettrodomestici 2025 sono state pubblicate le istruzioni operative tramite app IO.

Possiamo ufficialmente dirlo, tra pochi giorni il bonus elettrodomestici 2025 sarà pronto. E per non farsi cogliere impreparati, diamo un’occhiata alle istruzioni da seguire per far domanda tramite l’applicazione ufficiale IO.

L’incentivo mira a far comprare degli apparecchi ad alta efficienza energetica, incentivando e migliorando la transizione all’ecologico. L’aiuto sarà suddiviso in due fasi, dettate in modo specifico dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Iter per ottenere il bonus elettrodomestici 2025

Il MIMIT ha specificato le fasi da seguire per ottenere il bonus elettrodomestici 2025. La prima è stata superata ed era dedicata ai venditori e produttori, che avrebbero dovuto registrarsi nell’apposito portale.

La seconda invece (che ancora deve avere inizio, e si ipotizza possa avvenire a partire da mercoledì 12 novembre), è riservata ai consumatori finali. Ed è proprio in questo passaggio che riportiamo le istruzioni da consultare e seguire alla lettera.

Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente tramite l’applicazione IO, e per evitare problemi o ritardi, è consigliabile accertarsi di avere a disposizione un metodo d’autenticazione digitale (CIE, CNS oppure SPID).

Passaggio dopo passaggio

Il primo passaggio è quello di aggiornare (o scaricare, se non si avesse) l’applicazione IO. Dopo averla ottenuta è importante recarsi nell’apposita voce del menù in riferimento al bonus.

Successivamente verrà inviata una notifica (dopo l’accertamento dei requisiti minimi) che comunicherà l’esito della richiesta.

Nella propria applicazione, dopo l’approvazione dell’incentivo, ci si potrà recare nel proprio portafoglio digitale e visualizzare l’importo caricato (sotto forma di voucher).

È estremamente importante utilizzarlo prima del 31 dicembre di quest’anno, oppure entro 15 giorni da quando verrà confermata l’attivazione.

Le regole

Le regole a cui attenersi invece sono sempre le stesse, il rispetto delle categorie ammissibili come apparecchi, la rottamazione di un vecchio elettrodomestico e l’acquisto di un nuovo prodotto (con classe energetica alta) e prodotto e venduto in Europa).

Lo sconto massimo ottenibile è pari al 30% del valore d’acquisto, su un massimo di 100€ oppure 200€ nei casi in cui l’ISEE è al di sotto dei 25.000€.