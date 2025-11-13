Con il bonus elettrodomestici del 2025 si può ottenere un bel risparmio, fino al 50% in meno all'anno.

Il 18 novembre di quest’anno, 2025, verrà approvato il bonus elettrodomestici, consentendo ai cittadini di poter comprare un nuovo apparecchio purché sia realizzato e prodotto in Europa, oltre che di alta efficienza energetica.

Per coloro che hanno un ISEE inferiore a 25.000€, i cittadini possono contare su un buono sconto che varia tra 100€ e in alcuni casi 200€. Dopo aver spiegato le istruzioni operative sull’App IO, vediamo quanto si potrebbe risparmiare nelle utenze elettriche.

Vale davvero la pena sfruttare il bonus elettrodomestici 2025?

Per comprendere la convenienza economica dettata da un apparecchio acquistato con il bonus elettrodomestici 2025, ci è venuta incontro la piattaforma di intermediazione Facile.it, che ha stimato il consumo medio energetico di un nucleo familiare.

Nello scenario si ipotizza una tariffa equivalente a 0,31€ al kWh e un consumo corrispondente a 2.700 kWh annui. Per una stima più precisa occorrerà identificare l’etichetta e la classe energetica (più alta è, meglio è).

Il primo apparecchio analizzato è il frigorifero con congelatore. Da un prodotto in classe F da 350 litri ad una classe A (delle medesime condizioni), si pagherebbe un 67% in meno, corrispondente a 64€ annui.

Lo stesso risparmio varrebbe per un forno elettrico in classe A+++, che passando da una classe precedente “B”, e una capienza dell’apparecchio di 70 litri (supponendo 220 utilizzi di cottura), il costo in meno ammonterebbe a 50€.

Risparmio per asciugatrice, lavatrice e lavastoviglie

Anche su una lavastoviglie in classe A si potrebbe risparmiare poco più del 40%, immaginando un uso ogni 2 giorni e un consumo totale di 172 kWh annui.

L’indagine ha evidenziato anche il risparmio su una lavatrice, immaginando un modello da 9kg in classe F e con cicli di lavaggio (con consumo di 0,97 kWh a ciclo) a giorni alterni. Comprando un prodotto in classe A si pagherebbe quasi il 50% in meno.

Un’ultima e sostanziale riduzione della spesa complessiva si concretizzerebbe con una asciugatrice in classe A+++, dove con ben 161 lavaggi annui si pagherebbero 130€ circa all’anno.