Il bonus elettrodomestici 2025 può essere utilizzato anche per gli acquisti online, seppur con lievi differenze.

In linea teorica dovrebbe mancare sempre meno al bonus elettrodomestici richiedibile in questo 2025, prevedendo l’erogazione in due fasi, la prima è prevista per chi vende e realizza gli apparecchi elettronici, mentre lo step successivo sarà rivolto ai privati, che potranno inviare la domanda telematicamente.

L’incentivo potrà esser utilizzato anche per gli acquisti online, senza alcuna differenza con il valore (corrispondente ad un massimo di 200€) che verrebbe riconosciuto anche per i prodotti commercializzati offline.

ISEE prima casa 2026/ Esclusione confermata: le nuove regole

Le regole per il bonus elettrodomestici 2025

Il bonus elettrodomestici valido per quest’anno, 2025, varrà anche per gli acquisti online e con le medesime regole di sempre. Lo massimo applicabile potrà essere pari al 30% del totale e con la soglia massima prevista a 100€ (oppure a 200€ per ISEE più bassi di 25.000€).

Rottamazione IMU dal 2026/ Una sanatoria che potrebbe cambiare tutto

Le risorse stanziate non sono molte, 48 milioni di euro complessivi da distribuire per tutti i richiedenti e su un massimo di un apparecchio per nucleo familiare.

L’incentivo sugli elettrodomestici, indipendentemente che avverrà tramite un acquisto online oppure sul territorio, prevede quasi lo stesso iter: un acquirente darà il voucher ottenuto tramite il sistema informatico, così da poter ricevere lo sconto immediato.

La piattaforma realizzata e gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è ioapp, in grado di monitorare le richieste e valutarne lo stato d’avanzamento.

Affitti brevi/ Il 26% non sarà per tutti (ma quasi), ecco la normativa e cosa cambia

Acquisto in sede

Per gli acquisti in negozio la procedura è lievemente differente, in quanto sarà l’addetto in cassa ad accedere al sistema digitale ed inserire il voucher digitale che gli fornirà l’acquirente. Senza l’applicazione o l’uso del sito IO, sarà indispensabile verificare il codice fiscale corretto.

Infine, sarà il sistema ad automatizzare ogni aspetto, dalla fattura pro forma allo sconto automaticamente riconosciuto all’acquirente (grazie alle informazioni estrapolate dalla banca dati). Spetterà poi all’esercente rispettare i tempi di approvazione (entro le ore 23:59 della giornata stessa).

A gestire invece il rimborso economico verso il fornitore sarà Invitalia, che si occuperà del contatto diretto con il commerciante.