Il bonus elettrodomestici verrà richiesto con il Click Day, che si terrà martedì 18 novembre dalle ore 07:00.

Il 18 novembre (dalle ore 07:00) si terrà il click day finalizzato al bonus elettrodomestici. Le istanze devono essere mandate tramite il sito web ufficiale oppure mediante l’applicazione IO. Vediamo di seguito la procedura da seguire online per non commettere errori.

Restano sempre invariati i requisiti di cui abbiamo parlato in precedenza, mentre il beneficio è il medesimo: rottamazione del vecchio elettrodomestico allo scopo di comprarne uno con alta efficienza energetica.

ZES Unica 2025/ Nuovo adempimento per le imprese, cosa serve?

Domande sul bonus elettrodomestici con click day

Martedì 18 novembre partirà ufficialmente il bonus per comprare i nuovi elettrodomestici ad alta efficienza energetica (abbiamo già visto quanto si risparmia davvero), e il metodo come ormai si sa sarà il click day.

All’interno del sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile consultare l’elenco dei dispositivi che possono rientrare nella misura (è un dato importante che verrà riportato nel modulo per la domanda).

Assegno di Inclusione 2026/ Domanda estesa agli uffici UEPE, come inviarla

Coloro che potrebbero accedere a più incentivi (ad esempio legati ai lavori edilizi oppure al tradizionale bonus per mobili), dovranno porre una scelta, dato che questo incentivo specifico (sull’acquisto dei grandi elettrodomestici) non si cumula con gli altri.

L’importo ottenibile con il voucher

La cifra che verrà riconosciuta come bonus elettrodomestici dipende dall’ISEE di ciascun richiedente. La regola generale prevede un limite pari al 30% ma con una soglia limite corrispondente a 100€ o massimo 200€.

L’indicatore della situazione economica equivalente non può essere più alto di 25.000€, ma nonostante ciò, pur rispettando questo limite economico – a causa delle poche risorse finanziarie – i ritardatari della domanda potrebbero perdere il beneficio.

Tassa oro 2026, cos'è/ Spunterà in Manovra 2026: quanto si pagherà?

Per coloro che fossero sprovvisti dell’App IO, potranno inviare la domanda grazie al portale ufficiale del MIMIT.

Si ricorda infine, che il contributo ottenibile è valido soltanto per ciascun apparecchio destinato al singolo nucleo familiare. Mentre a promuovere l’utilizzo corretto dell’incentivo ci stanno pensando due associazioni, sia l’AIRES Confcommercio che APPLiA Italia.