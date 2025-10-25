Il bonus elettrodomestici è vicino all'operatività. Ora sono in elenco i codici Ateco ammessi nell'iniziativa.

Finalmente il bonus elettrodomestici usufruendo dello sconto al 30% (con soglie che vanno dai 100€ a massimo 200€) è entrato nel pieno iter operativo, e ora i primi passaggi dovranno essere compiuti dai venditori e dai produttori.

Il secondo step toccherà ai consumatori finali, che compatibilmente alla data attuale del Click Day per i veicoli elettrici, anche loro potranno far domanda per lo sconto sull’acquisto delle apparecchiature domestiche.

Il bonus elettrodomestici è pronto alla prima fase

Il bonus elettrodomestici si prepara a completare la prima fase, già cominciata con l’arrivo del Decreto MIMIT, che ha previsto l’adesione invitando i produttori e venditore a far richiesta all’indirizzo [email protected].

Il gestore Invitalia ha l’onere di pubblicare e organizzare l’istruttoria inserendo in elenco tutti gli apparecchi acquistabili con lo sconto al 30%. La prima data utile per gli esercenti che vogliono confermare la loro adesione all’incentivo è martedì 27 ottobre 2205.

I rivenditori devono soddisfare il requisito del codice Ateco “corretto”, o meglio “ammesso”. In tabella spuntano:

Codice Ateco Descrizione 47.12.10 inerente al Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici; 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici; 47.11.02 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi; 47.12.20 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico; 47.12.30 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante; 47.12.40 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi.

Coupon ottenibile telematicamente

La gestione dell’incentivo è sotto mani di Invitalia, l’ente che pubblicherà nella sua piattaforma l’elenco dei rivenditori e ammessi e tramite il quale verrà rilasciato il coupon valido per gli acquisti degli elettrodomestici (con validità anche online).

É indispensabile accedere al portale utilizzando un’autenticazione digitale (tra cui CNS, CIE o SPID), così da poter ottenere il buono sconto tramite l’applicazione IO oppure per via email.