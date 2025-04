Bonus elettrodomestici 2025, via al nuovo voucher elettronico che prevede uno sconto fino a 200 euro sugli acquisti per le famiglie a basso Isee. Il Mimit ha approvato le linee guida generali per la misura, che verranno poi definite con il decreto attuativo a breve, che sarà approvato dopo l’entrata in vigore del più ampio decreto bollette nel quale è contenuto il provvedimento corretto.

Beni rifugio, quali sono e cosa cambia con i dazi/ Dollaro in calo, resistono oro, franco svizzero e bitcoin

La procedura prevede l’istituzione, probabilmente entro i primi di maggio, di una apposita piattaforma online nella quale raccogliere le domande. I consumatori che hanno i requisiti previsti potranno quindi accedere con Spid e inviare la richiesta che sarà accolta fino ad esaurimento dei fondi, fissati ad un importo limite di 48,1 milioni di euro.

FINANZA & AI/ Lo "human touch" alla base delle strategie di Generali

Tra le regole, ci sono anche le specifiche tecniche che i produttori dovranno inserire, indicando che l’elettrodomestico è stato fabbricato nell’Unione Europea e che lo stesso ha una efficienza energetica alta e un basso impatto ambientale. Anche i rivenditori dovranno iscriversi al portale Raee per ufficializzare l’adesione e inserire i dati relativi al codice Ateco per poi poter ottenere il rimborso di quanto concesso al cliente.

Bonus elettrodomestici 2025: come ottenere lo sconto in fattura fino a 200 euro per sostituire un vecchio apparecchio

Per aderire al nuovo bonus elettrodomestici 2025, i consumatori dovranno fare domanda sulla piattaforma elettronica gestita da PagoPa che sarà aperta dal Ministero dopo il decreto attuativo della misura. I requisiti principali sono quelli economici, relativi all’Isee, che dovrà essere certificato da Inps. Una volta compilata la richiesta per il bonus elettrodomestici accedendo con le credenziali Spid o Carta di Identità elettronica, si otterrà un codice univoco spendibile nei negozi aderenti la cui lista sarà fornita nello stesso sito.

PIANO D'AZIONE SULL'AI/ La strategia che dimentica i limiti dell'Ue

Lo sconto attivato per il bonus elettrodomestici 2025, da 100 euro o 200 se il reddito è inferiore ai 25mila euro, potrà poi essere speso da ogni singolo nucleo per l’acquisto di un solo apparecchio e sarà applicato direttamente in fattura dal rivenditore, per un massimo del 30% del costo totale. Importante anche ricordare che, come previsto dalle linee guida, il bonus è utilizzabile solo in concomitanza di una rottamazione certificata con smaltimento Raee del vecchio elettrodomestico sostituito, che deve essere necessariamente di classe energetica inferiore a quello nuovo.