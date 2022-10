Bonus energia da rinnovabili al via/ Che cos’è e come chiedere il credito d’imposta

Bonus energia da rinnovabili al via per richiedere il credito d’imposta sulle spese sostenute per i sistemi di accumulo collegati a impianti alimentati da fonti rinnovabili, come ad esempio i pannelli fotovoltaici. Nella giornata di ieri, 11 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento mediante il quale definisce le modalità, i termini per la presentazione delle domande e il contenuto delle istanze per vedersi riconoscere il credito d’imposta, già previsto dal comma 812 dell’articolo 1, della legge numero 234 del 30 novembre 2021 (legge di Bilancio 2022). Il decreto ministeriale, dunque, prevede quali siano le spese che possano generare il credito di imposta a favore delle persone fisiche che, a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, abbiano sostenuto o sosterranno spese per installare i sistemi di accumulo integrati.

Nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate sul bonus energia sono presenti sia il modello per la presentazione della domanda che le istruzione per la compilazione. Le spese sostenute, informa l’Agenzia delle entrate, sono agevolabili per il complessivo indicato nella domanda e proporzionalmente nei limiti delle risorse stanziate per gli interventi del 2022 (pari a 3 milioni di euro). La percentuale di credito d’imposta riconosciuta dal Fisco verrà comunicata a ciascun richiedente/beneficiario del bonus.

Bonus energia da rinnovabili, come richiedere il credito d’imposta e utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi

Il bonus energia per l’installazione di sistemi di accumulo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere richiesto dal 1° marzo al 30 marzo del 2023 per le spese sostenute nell’anno 2022. L’unica modalità di invio prevista è quella online sul portale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza può essere richiesta dallo stesso beneficiario del bonus energia oppure da un intermediario.

Il modello di domanda, presente sul portale dell’Agenzia delle entrate seguendo il percorso “Normativa e prassi > Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale > 2022 – Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale > Ottobre 2022 – provvedimenti > Provvedimento 11 ottobre”, insieme alle istruzioni, prevede la compilazione dei campi del richiedente/beneficiario e l’indicazione del complessivo delle spese sostenute nel 2022 che abbiano a oggetto l’installazione dei sistemi di accumulo integrati di produzione energia elettrica. Entro il termine di cinque giorni dall’invio dell’istanza, al richiedente viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda oppure il rifiuto motivato. Il credito d’imposta riconosciuto come bonus può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2023 per il periodo d’imposta 2022, diminuendo le imposte dovute. L’eventuale credito non utilizzato nel prossimo anno, può essere usato nei successivi anni.

