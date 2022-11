Bonus energia imprese 2022/ Anche a dicembre è arrivato il sì: regole per ottenerlo

Il bonus energia per il imprese nel 2022 potrebbe tornare utile per risparmiare un po’ di soldi. A causa degli aumenti a cui stiamo andando incontro, anche le aziende e non solo i privati, stanno cercando un modo per contenere più possibile le spese.

Abbiamo visto di recente, come le aziende hanno potuto godere dell’agevolazione sui costi energetici. La stessa soluzione è stata proposta come proroga, come si legge nella bozza del Decreto Aiuti quater. Questo in realtà, era ciò che si poteva leggere in quel testo redatto dal Consiglio dei Ministri del 10 novembre, mentre la conferma è arrivata durante la conferenza stampa dell’11 novembre 2022.

Superbonus 110% ultime notizie, come cambia/ “Al 90% nel 2023, norma non retroattiva”

Bonus energia imprese 2022: come ottenerlo anche a dicembre

Il bonus energia imprese 2022 si conferma anche nel mese di dicembre. Il credito di imposta è fissato al 30% per le aziende che hanno dei contatori di potenza pari a 4,5 kW per piccoli artigiani, bar e ristoranti.

Il credito di imposta sale al 40% per le aziende gasivore ed energivore, e differenti rispetto a quelle che consumano molto gas. L’agevolazione potrà essere usufruita entro e non oltre il 30 giugno del 2023. Il caso cambia per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che dovrà esser presentata entro e non oltre il 16 marzo del 2023.

Bonus sanificazione 2022/ Cos'è, a chi è rivolto e come richiederlo

A specificare la modalità di richiesta del bonus energia per le imprese 2022 sarà l’Amministrazione Finanziaria, che chiarirà tutto tramite comunicazione ufficiale nei prossimi mesi.

Le modalità del bonus energia per le imprese del 2022 funzionano come già sappiamo: le imprese potranno godere del credito di imposta in compensazione, e combaciante la scadenza del modello F24 (sicuramente entro il 30 giugno del 2023).

Le regole che seguiranno saranno molto simili a quelle del bonus edilizio: i crediti sono cedibili solo tramite intero importo, e acquirenti non potranno trasferire più nient’altro. Sarà possibile usufruire di altre due cessioni, ma soltanto in favore di intermediari finanziari e banche, oppure imprese che appartengono ad un gruppo bancario, quindi imprese di assicurazione che possono lavorare in Italia.

Bonus bollette 600 euro/ Ecco la procedura da seguire per l'accredito

Viceversa, con la cessione del credito le aziende dovranno far domanda per il visto di conformità per comprendere il diritto all’agevolazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA