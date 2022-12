Bonus energia imprese/ Tutte le scadenze (in ordine), per ottenerlo velocemente

Il bonus per l’energia delle imprese ha una data di scadenza (o meglio dire molteplici). La prima che si avvicina è quella alla fine dell’anno. In vista dei rincari delle bollette, usufruire di questi aiuti consentirà alle aziende in primis, di ammortizzare i costi e beneficiare di contributi economici non indifferenti.

Per usufruire di questa agevolazione sotto forma di credito di imposta tramite cessione ad altri soggetti oppure in compensazione, bisognerà rispettare delle scadenze in merito alla comunicazione da mandare all’Agenzia delle Entrate.

Bonus per l’energia delle imprese: come funzionano le scadenze?

Il bonus per l’energia delle imprese – come già accennato – prevede delle scadenze specifiche. Per le aziende che hanno stabilito di sfruttare il credito in compensazione mediante F24, dovranno sfruttarlo entro e non oltre il 31 dicembre del 2022 per i consumi relativi I e II trimestre del 2022. Dal prossimo anno invece:

Entro il 30 giugno 2023 per i consumi del III e IV trimestre 2022 ;

per i consumi del ; Entro il 31 dicembre 2023 (per i consumi del I trimestre 2023).

Quelle imprese che invece hanno deciso di sfruttare la compensazione, la data di scadenza è il 16 marzo del 2023. Entro questo periodo l’azienda in merito, dovrà mandare la comunicazione (come prima), all’Agenzia delle Entrate.

Poi vi sono le imprese che hanno scelto la cessione del credito ad altri soggetti. Per loro, la data di scadenza è il 21 dicembre del 2022 per i crediti del I e II trimestre di quest’anno. Entro il 21 giugno dell’anno successivo (2023), per i crediti del III trimestre e ottobre per il mese di novembre 2022.

Per avere un’idea più chiara su tutte le scadenze per usufruire del bonus energia per le imprese, ecco un elenco completo (in ordine in ordine termine per la compensazione del credito, termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti maturati e termine per la comunicazione di cessione del credito):

I Trimestre 2022, 31/12/2022, 16/03/2023, 21/12/2023;

II Trimestre 2022, 31/12/2022, 16/03/2023, 21/12/2023;

III Trimestre 2022, 30/06/2023, 16/03/2023, 21/06/2023;

Ottobre – Novembre 2022, 30/06/2023, 16/03/2023, 21/06/2023;

Dicembre 2022, 30/06/2023, 16/03/2023, n.d;

I Trimestre 2023, 31/12/2023, n.d., n.d.

