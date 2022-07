Bonus energia rinnovabile/ Regole per risparmiare 180 euro all’anno: ecco come

Tra i bonus per l’energia rinnovabile e alcune semplici regole per ridurre i consumi di gas, sarà possibile ottenere bel risparmio economico in bolletta. Ad averlo suggerito è l’ENEA, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente.

A parte alcune agevolazioni ottenibile tramite alcuni bonus specifici, è possibile risparmiare all’incirca 180 euro in bolletta, purché vengano rispettate determinate condizioni. Lo studio dell’ENA è stato comprovato e pubblicato nel report “Azioni per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas nel settore residenziale”

Bonus energia rinnovabile: come funziona e come risparmiare soldi in bolletta

Il primo bonus per l’energia rinnovabile è il così noto Superbonus 110. La detrazione pari al 50% è ammessa e accettata a tutti coloro che si decidono ad installare i pannelli solari o un impianto fotovoltaico che garantirà un minor consumo e spreco di gas.

Un’altra agevolazione che alleggerirà la bolletta del gas a fine mese, è prevista per chi effettuerà delle spese inerenti all’installazione di sistemi di accumulo integrati, purché risultino datati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.

Il credito d’imposta verrà garantito a tutte le persone fisiche che saranno capaci di comprovare tale spesa. Per poterlo ottenere, andrà presentata l’istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Risparmiare gas in bolletta: linee guida dell’ENEA

Regolare la temperatura in casa: abbassare di circa un grado, il riscaldamento. Anziché impostare i termosifoni ai soliti 20 gradi, scendere a 19. Diminuire l’uso dei termosifoni in casa: con solo un’ora al giorno in meno, l’ENEA ha dimostrato che a livello globale, si risparmierebbe il 14,3% in meno di gas. Meno gas ai fornelli e acqua calda: un’altra importante osservazione da parte dell’ente che tutela l’ambiente e l’energia, riguarda l’utilizzo del gas quando si preparano i pasti o ci si lava in bagno.

Seppur si tratta di poche ma semplici regole, esse consentiranno un risparmio annuo in bolletta di ben 178 euro a famiglia.

