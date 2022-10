Bonus energia/ Tutti i codici tributo per usare il credito d’imposta

Il governo Draghi ha introdotto numerosi contributi per aiutare le imprese ad affrontare la crisi energetica. In particolare il Decreto Aiuti ter ha rafforzato le misure a sostegno delle imprese per aiutarle ad affrontare l’attuale crisi energetica che ha fatto lievitare i costi delle utenze.

Bonus energia: tutte le misure a favore delle imprese energivore

Gli aiuti previsti per le PMI prevedono:

alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale spetta un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022;

spetta un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022; alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e gas naturale spetta un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

spetta un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate con il codice ATECO 1.61. A queste imprese spetta un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022.

I crediti d’imposta devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023 in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti, solo per intero, a terzi.

Bonus energia: quali sono i codici tributo

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, i codici tributo istituiti sono i seguenti:

6983: denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore”;

6984: denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale”;

6985: denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore”;

6986: denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale”;

6987: denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca”.

In sede di compilazione del modello F24, questi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

