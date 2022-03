Bonus facciate 2022/ A chi spetta: detrazione e lavori ammessi

Il Governo anche per il 2022 ha approvato il bonus facciate nonostante alcune modifiche rispetto alle agevolazioni dello scorso anno. Sono tante le domande degli italiani che si chiedono a chi spetta, a quanto ammonta la detrazione e quali sono i benefit di cui poter godere.

La nuova Legge di Bilancio ha regolamentato le detrazioni previste per il bonus facciate 2022. Se prima si poteva godere del 90% in meno per rifare le facciate esterne, oggi le condizioni sono cambiate radicalmente.

Bonus facciate 2022: quali sono le nuove detrazioni previste dal Decreto

Sulla Legge di Bilancio 2022 si legge che per il nuovo bonus facciate è previsto il 60% di detrazioni rispetto al vecchio 90%. Mentre i lavori su cui la detrazione può essere applicata sono finalizzati al rinnovo delle facciate esterne per gli edifici già costruiti oppure per interventi di restauro.

Le condizioni previste per chi sceglie lo sconto in fattura oppure la cessione del credito, sono semplici: la Legge di bilancio richiede la presentazione del visto di conformità e l’asseverazione tecnica.

L’asseverazione tecnica è un documento che può essere redatto esclusivamente da un tecnico abilitato, come ad esempio un architetto, ingegnere oppure geometra. Nonostante non vi siano limiti di spesa, il 60% verrà ridistribuito in 10 quote annuali, dunque in dieci anni.

Affinché il modus operandi venga svolto nel migliore dei modi, il pagamento per usufruire del bonus facciate 2022 dev’essere comprovato da una delle seguenti tracciabilità: bonifici postali oppure bancari.

Bonus facciate 2022: a chi spetta e che cosa prevede

Nel chiedersi a chi spetta il bonus facciate 2022 bisogna conoscere i lavori ammessi e le altre eventuali condizioni. Nello specifico:

Tutti i contribuenti , indipendentemente dalla residenza sul territorio italiano.

, indipendentemente dalla residenza sul territorio italiano. Essere proprietario dell’ immobile in cui desidera venga svolto l’intervento;

dell’ in cui desidera venga svolto l’intervento; Interventi ammessi soltanto su strutture opache della facciata , ornamenti , fregi e balconi ;

della , , e ; Tinteggiatura e pulitura esterna.

È fatto divieto usufruire del bonus per le facciate interne agli immobili, ovvero quelle che non risultano visibili in strada o che non si affacciano su un suolo pubblico. La detrazione può essere richiesta tramite sconto in fattura, cessione del credito o sulla detrazione d’imposta.

