Bonus facciate per non residenti/ Possono ottenerlo? Ecco la risposta

Il bonus facciate vale anche per non residenti in Italia? Prima di approfondire l’argomento, facciamo presente che nella precedente Legge di Bilancio, quest’agevolazione è stata presentata ma con una aliquota minore, passando dal 90% al 60%.

La misura può essere sfruttata per detrarre una parte delle spese in riferimento agli interventi come restauro o recupero della facciata degli edifici. Tra le operazioni rientrano anche tinteggiatura e pulitura esterna. La risposta alla prima domanda, la troviamo nella circolare 550 del 2022, dove l’Agenzia delle Entrata specifica tale bonus può esser goduto anche da chi non è residente in Italia.

Bonus facciate per non residenti: in cosa consiste?

Il bonus facciate per non residenti consentirà di poter detrarre dall’imposta lorda un buon 60% in merito alle spese (purché documentate), negli atti di restaurazione e recupero della facciata degli edifici (includendo tinteggiatura e pulitura esterna).

Il bonus facciate non prevede proroga, e i requisiti per accedervi sono i seguenti:

Visibilità delle facciate ;

; Ubicazione degli appartamenti che vengono coinvolti negli interventi di recupero della facciata;

che vengono coinvolti negli interventi di recupero della facciata; Percentuale di intonaco sulla quale intervenire.

La detrazione può esser sfruttata in 10 quote annuali di uguale importo in dichiarazione dei redditi. In fase di detrazione è possibile ottenere la cessione del credito oppure optare per uno sconto.

Bonus facciate per non residenti in Italia, si concretizza nel momento in cui il beneficiario ha un immobile di proprietà nel nostro Bel Paese. Se però, non fosse soggetto a tassazione italiana, potrà richiedere anch’egli la cessione del credito oppure lo sconto in fattura.

Non è raro il caso di italiani che residenti all’estero, non possono godere della detrazione fiscale poiché godono di imposta sostitutiva oppure perché hanno dei redditi soggetti a tassazione separata.











