Bonus facciate proroga 2023/ Come risparmiare senza agevolazione prolungata

Bonus delle facciate potrebbe avere una proroga nel 2023? Al momento non sappiamo nulla al riguardo, ma se ciò non dovesse avvenire sarebbe meglio far in fretta ed usufruire dell’agevolazione fiscale.

La scadenza attuale è fissata al 31 dicembre 2022, data entro la quale – almeno al momento – si potrà usufruire del 60% di detrazione per restaurare o recuperare le facciate degli edifici già presenti sul suolo.

Bonus facciate: cosa sappiamo sulla proroga del 2023

Nell’attesa che per il bonus facciate venga presentata una proroga nel 2023 (al momento ricordiamo esser inesistente), entro la scadenza si potrà beneficiare dell’agevolazione esclusivamente per quei lavori già presenti nelle zone A e B situate in centri abitati.

Visto che dal 1° gennaio del 2023 non è prevista alcuna proroga di questo specifico bonus, per risparmiare qualcosa sarà possibile usufruire di altre agevolazioni per quel che concerne le ristrutturazioni, ritinteggiatura, pulitura, manutenzione o ancora Ecobonus per migliorare la classe energetica dell’abitazione.

Bonus facciate: chi può farne richiesta e come funziona

Il bonus facciate è molto semplice, è una agevolazione fiscale che prevede la detrazione dell’imposta lorda del 60%, relativamente alle spese presenti negli atti inerenti a restaurare o recuperare la facciata degli edifici, inclusi tinteggiatura esterna e pulitura.

Ecco i soggetti che potranno far richiesta per aderire al bonus facciate:

Le persone fisiche (incluse le professioni e gli esercenti arti);

Gli enti pubblici e soggetti privati che non eseguono attività commerciali;

Le associazioni tra liberi professionisti;

Le società semplici;

Ogni contribuente che consegue reddito d’impresa (oltre alle già citate e presenti persone fisiche anche le società di capitali e le società di persone).

Quanto ai requisiti da rispettare sono pochi e relativamente semplici:

Le facciate che saranno soggette ai lavori devono obbligatoriamente essere visibili dalla strada e anche dal pubblico ;

; Gli edifici che saranno sottoposti all’intervento di recupero della facciata devono essere posizionati in specifiche zone della città ;

; Ci sono percentuali ben determinate e minime da rispettare, di intonaco su cui intervenire.

