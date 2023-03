Bonus facciate sconto in fattura/ Cosa fare se si è “dimenticata” la percentuale

Il bonus delle facciate con sconto in fattura, dev’essere presentato in modo regolare. Viceversa. l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una risposta ufficiale e pubblica, in cui ha spiegato quali potrebbero essere le problematiche tali, da rendere impossibile la cessione del credito nei confronti del fornitore.

La risposta è la numero 247 dell’8 marzo dell’Agenzia delle Entrate, nel quale chiarisce cosa succede nel caso in cui in fattura di acconto non venisse riportata la percentuale di sconto che viene applicata dal fornitore per gli interventi edilizi (come da Legge).

Bonus facciate sconto in fattura: come risanare l’errore

Il bonus facciate con sconto in fattura, prevede che quest’agevolazione concessa sotto forma di “contributo anticipato” ai fornitore, sia la detrazione fiscale che spetta al committente. Ma per poter finalizzare quest’operazione, occorre redigere una fattura “regolare”, in cui sia contenuta la percentuale di sconto corretta.

Lo sconto in fattura va sempre specificato, anche se dovesse essere parziale. La questione è prettamente simile, se non identica, anche in caso di fatture distinte e separate. Immaginiamo di erogare una fattura per l’acconto, ed una per il saldo finale.

In entrambe, andrà specificata la percentuale massima di sconto consentito. In caso non venisse specificato, allora per l’Agenzia delle Entrate potrebbe essere un problema. L’obiettivo del fornitore, è quello di riportare quanto segue:

Il corrispettivo da destinare in base all’intervento edile da eseguire; La percentuale di sconto (uguale alla detrazione), da applicare in fattura.

Qualora – come da risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate – lo sconto in fattura venisse a mancare, affinché il prestatore possa risanare l’errore, le fatture per il lavoro da ultimare dovranno esser saldate a mezzo postale o tramite bonifico bancario, includendo tali dati:

Causale del versamento; Codice fiscale di chi beneficia della detrazione; Partita IVA (è sufficiente il numero); Codice fiscale del destinatario del bonifico bancario.

In questo caso, anche se c’è stato l’errore in fattura relativo al bonus facciate, lo sconto in fattura verrà ammesso ugualmente perché si potrà risalire ad esso.











