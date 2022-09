Bonus famiglia 2022/ 600 Euro mensili per chi vive in questa Regione (requisiti e domanda)

In un periodo di piena fase elettorale, non dovremmo stupirci se spuntano nuove agevolazioni come il bonus famiglia da 600 euro per il 2022. Si tratta di una proposta in più (prettamente comunale) per quelle famiglie che hanno difficoltà a sostenere i rincari attuali, avendo a carico dei figli.

Purtroppo l’aumento dei costi della vita di tutti i giorni sta mettendo in ginocchio l’Europa intera, a maggior ragione l’Italia che potrebbe soffrire un periodo di forte recessione. La soluzione migliore sarebbe quella di dare un sostegno in più ai genitori in grave difficoltà economica.

Bonus famiglia da 600 euro già nel 2022: come funziona?

Tra la proposta di concedere il reddito base in Italia e il nuovo bonus famiglia del 2022 da 600 euro, le confusioni sono molte. Tra incertezze, perplessità ed eterni dubbi, il Governo si trova alle strette per far fronte alla esigenze di una famiglia italiana media.

L’assegno di 600 euro mensili verrebbe dato a fronte della nascita di un bebè fino al compimento dei suoi primi 5 anni di età, ma soltanto a quelle famiglie (anche composte da un solo genitore) che trasferiscono o hanno già la residenza in uno dei 275 Comuni della Sardegna con meno di 3000 abitanti.

Si tratta di una soluzione comunale, con l’obiettivo di arginare il problema dello spopolamento. Purtroppo questo problema comporterebbe una riduzione spropositata dei cittadini, rendendo questi comuni quasi apocalittici.

Al momento oltre al parametro residenziale, non sussistono altri particolari requisiti (come ad esempio quello reddituale). Il bonus bebè però, non è valido esclusivamente per il primogenito. Infatti è possibile estenderlo anche agli altri figli successivi (sempre fino al compimento dei cinque anni di età), ma passando da 600 a 400 euro al mese.

Per poter validare ed inviare correttamente la domanda, al momento dell’uscita del bando suggeriamo di leggere minuziosamente tutte le condizioni sopposte dai Comuni interessanti della Regione Sardegna.











