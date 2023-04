Bonus famiglia 2023/ Denatalità preoccupante, 10.000€ per incentivare le nascite?

Il bonus famiglia del 2023, potrebbe essere una soluzione per contrastare uno dei fenomeno che sta mettendo a “repentaglio” il nostro Bel Paese, la denatalità. Sempre più poveri – non solo economicamente, ma anche come componenti – i nuclei familiari che vorrebbero avere più figli, ma che non possono permetterselo.

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, vorrebbe trovare una soluzione per consentire alle famiglie italiane, di poter procreare e arricchire il futuro dell’Italia. Per farlo, occorrono degli incentivi fiscali che possano essere realmente di aiuto. Ma quali sono le idee per riuscirci?

Bonus famiglia 2023: 10.000 euro di detrazioni fiscali?

I bonus famiglia del 2023, potrebbero riguardare dei tagli/detrazioni fiscali sostanziali, che possano far riprendere un buon tasso di natalità in Italia. L’idea – quanto meno iniziale – della Lega Nord, è quella di poter mettere a disposizione 10 mila euro di detrazioni fiscali, a chiunque abbia dei figli a carico.

Agevolazione fiscale che però partirebbe fin da subito, e terminerebbe soltanto alla conclusione di eventuali studi universitari. La Lega propone: “un taglio consistente alle imposte sul reddito per sostenere i nuclei familiari e invertire la rotta dell’inverno demografico”.

La denatalità sta causando un grave impoverimento globale. Non si tratta soltanto di un deficit demografico, ma soprattutto economico. Se non nascono molti più famigli, entro il 2050 rischiamo di ritrovarci con il 21% di lavoratori italiani in meno.

Approvazioni ed opinioni a parte, il problema sarebbe alla base, dato che le disponibilità finanziarie sarebbero molto scarse: 3,4 miliardi di euro quest’anno, e 4,5 miliardi di euro riservati per il prossimo anno.

I dubbi del Governo si basano sulla possibilità di garantire una detrazione fiscale oppure sull’azzeramento delle tasse. La Premier Giorgia Meloni, è sempre più propensa a garantire degli incentivi fiscali per le famiglie che vorrebbero avere dei figli.

Il problema della denatalità come abbiamo detto e ribadiamo, è legato ad un problema sia demografico che economico.











