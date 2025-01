I bonus famiglia 2025 sono ricchi di novità, soprattutto nei confronti dei nuovi nati, che tra Assegno Unico Universale, bonus Nuove Nascite e potenziamento per i genitori che devono pagare l’asilo nido, si arriva a quasi 7.000 euro complessivi di aiuti. L’obiettivo è quello di contrastare il calo della natalità che danneggia inevitabilmente l’economia nazionale. Con questi aiuti inseriti in Manovra il Governo tenta di contribuire a migliorare la situazione finanziaria dei nuclei in difficoltà.

Bonus famiglia 2025: tutti gli aiuti inseriti in manovra di Bilancio

I bonus famiglia 2025 possono raggiungere complessivamente 7.000€ di aiuti. Per poterne beneficiare è necessario soddisfare delle condizioni economiche ben specifiche, nella maggior parte dei casi è sufficiente avere un ISEE medio alto (ad esempio fino a 40.000€).

Il primo incentivo è il vecchio bonus bebè, oggi rinominato “bonus nuove nascite”. Il contributo viene riconosciuto una sola volta ed è pari a 1.000€. Possono richiederlo ed ottenerlo i nuclei familiari che hanno un ISEE massimo pari a 40.000€.

Con la nuova manovra di Bilancio 2025 il Governo ha deciso di potenziare il bonus per l’asilo nido, che in base all’ISEE può raggiungere dai 1.500€ (contributo minimo ottenibile) fino a 3.600€ massimo.

Entrambe le misure – come novità di quest’anno – saranno escluse dal conteggio dell’ISEE così da non perdere la possibilità di ricevere l’assegno unico universale.

Come vengono destinati i bonus famiglia 2025

Gli aiuti nel 2025 vengono suddivisi per priorità. I nuclei familiari con un ISEE più basso possono ricevere fino a 5.500€ di contributi, che può arrivare fino a 7.000€ nel caso in cui ci fossero più componenti familiari minorenni (proprio per incentivare la natalità).

Quest’anno si dovrà tener conto dei nuovi indici di rivalutazione, la cui percentuale è fissata allo 0,8%, con tanto di modifiche sia in termini di soglie minime per l’accesso a determinati bonus, sia per gli importi ottenibili in base a certe prestazioni.