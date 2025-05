I bonus famiglie 2025 sono ricchi di novità. Si passa dagli incentivi previsti per la fornitura di gas e luce ai fringe benefit concessi ai dipendenti come uso promiscuo, dal contributo per contribuire alle nuove nascite all’Assegno Unico Universale.

Gli incentivi economici sono previsti e destinabili alle famiglie che hanno un ISEE relativamente basso, perlopiù al di sotto dei 25.000€. Quest’anno però si suppone che i beneficiari possano aumentare grazie all’esclusione dal calcolo reddituale dei dei titoli di Stato.

Elenco completo dei bonus famiglie 2025

I bonus famiglie 2025 devono soddisfare – ognuno con delle proprie regole – delle specifiche condizioni. Prevalentemente si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo, che dev’essere inferiore a 25.000€ annui.

Bonus Requisiti Caratteristiche Bollette ISEE inferiore a 25.000€ (non è necessario far domanda), DSU e ISEE aggiornato Sconto di 200€ applicato in bolletta Sociale ISEE aggiornato e più basso di 9.530€ annui Contributo di 200€ erogabile a parte Nuove nascite Adozione o nascita naturale dal 1° gennaio, residenza nel Bel Paese, ISEE più basso di 40.000€ 1.000€ Una tantum Asilo nido Nuclei familiari con figli al di sotto dei 3 anni, invio della domanda tramite il portale INPS Contributo fino a 3.600€ per spese asilo (variabile in base all’ISEE) AUU ISEE aggiornato fino ad un massimo di 45.939,56€ Da 57,50€ a 201€ (variabile in base al reddito) Psicologo Per ISEE tra 0€ e oltre 30.000€ Contributo fino a 1.500€ o 500€ (dipende dall’ISEE), 50€ per seduta Carta Acquisti Over 65 e under 3 anni con ISEE ≤ 8.117,17€, over 70 con reddito ≤ 10.822,90€ Ricarica da 40€/mese per beni essenziali, erogata bimensilmente Carta Dedicata a Te ISEE entro 15.000€ 500€ una tantum per beni essenziali (mezzi pubblici, carburante, alimenti) Over 80 Certificare non autosufficienza, ISEE sociosanitario < 6.000€, grave disabilità Contributo per assistenza a domicilio Cultura ISEE complessivo sotto i 35.000€ 500€ da spendere per acquisti culturali Carta del Merito Diploma con 100 su 100 Contributo da 500€ per spese specifiche

Questi sono i bonus attualmente previsti e confermati dalla Legge di Bilancio del 2025 e destinati ai nuclei familiari con un ISEE più basso.

