I requisiti per il bonus famiglie della Sicilia sono stati specificati, così come le scadenze che dovranno essere rispettate.

Da un po’ di tempo la Regione Sicilia ha rilasciato un bonus per le famiglie con una situazione reddituale difficoltosa. L’obiettivo è di alleggerire i sostentamenti delle rate che con delle entrate medio basse potrebbero risultare esose.

L’incentivo propone un contributo a fondo perduto che potrebbe coprire totalmente o solo parzialmente gli interessi destinati ai beni definibili “durevoli”, come ad esempio gli smartphone, gli elettrodomestici, i laptop e similari.

Come funziona il bonus per le famiglie in Sicilia?

La Regione Sicilia ha stanziato dei fondi per azzerare o coprire parzialmente i tassi d’interesse applicati ai finanziamenti finalizzati all’acquisto di alcuni beni. Il bonus è destinato alle famiglie che hanno dei redditi “medio bassi”.

Ci sono tuttavia dei requisiti da dover rispettare: la data dell’acquisto (a partire dal 1° gennaio di quest’anno), l’esclusione dei beni lussuosi, il rispetto della scadenza per presentare l’istanza, un ISEE al di sotto dei 30.000€ e l’assenza di reati.

Indipendentemente dalla copertura minima o massima sugli interessi passivi del prestito in questione, la normativa prevede un aiuto di almeno 150€ e non più alto di 5.000€.

Come fare domanda per il bonus?

Per poter inoltrare la domanda del bonus famiglie residenti in Sicilia è importante accedere con autenticazione digitale (CNS, CIE oppure SPID) e farlo tramite il portale ufficiale. Attenzione però a chi spedisce la pratica, dato che è importante averne il diritto (il curatore, il tutore oppure un amministratore addetto al sostegno).

All’interno di ciascuna istanza è indispensabile inserire i propri dati anagrafici, un IBAN di un intestatario (per farsi accreditare la somma corrispondente all’incentivo), e un indirizzo email oppure è preferibile una PEC.

La domanda tuttavia, deve combaciare con colui che ha sottoscritto il finanziamento, altrimenti la pratica verrà bocciata. Infine alla domanda vanno allegati molteplici documenti, tra cui l’ISEE aggiornato, la copia del prestito e lo scontrino, il documento commerciale o la fattura inerente all’acquisto rateizzato.

Il contributo sarà pagato in un’unica soluzione presso l’IBAN indicato in fase istruttoria. Ovviamente il bonus per le famiglie siciliane sarà garantito fino all’esaurimento dei fondi.