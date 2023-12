Bonus farmaci/ Esenzioni per queste categorie anche per le visite (20 dicembre 2023)

Il bonus farmaci è un incentivo destinato a delle categorie specifiche di contribuenti, si tratta nello specifico degli over 65 che hanno un reddito economico inferiore 36.151,98€. Il motivo per cui il Governo ha stabilito tale misura, è proprio per far fronte agli aiuti sulle medicine ma anche sulle visite mediche.

La misura che promuove il bonus per i farmaci e per le visite mediche, non induce all’acquisto di medicinali “blandi” come i prodotti contro l’influenza, bensì, ha l’onere di aiutare gli anziani a sostenere delle spese più ingenti e vitali, dato il periodo critico di rincari.

Bonus farmaci: come funziona?

Il bonus dei farmaci può essere accreditato in forma autonoma, a patto che non vi siano errori sui dati ottenuti dall’Agenzia delle Entrate. Se nel 2024 non venisse applicata alcuna agevolazione fiscale, la richiesta potrebbe essere inoltrata all’ASL territoriale, che si accerterà della veridicità delle informazioni in suo possesso.

La domanda all’ASL, qualora non si ottenesse il bonus sui medicinali e le visite specialistiche (tenendo in considerazione gli esami specialistici, le diagnosi nei elaboratori e le prestazioni per il pronto soccorso e le cure termali), la domanda può essere inoltrata entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

Per le prestazioni fornite direttamente dal Pronto Soccorso, basterà presentare un documento di identità che certifichi la propria età (l’esonero del pagamento vale sia per i minori di 14 anni che per gli over 65), e sarà applicabile al codice verde, giallo oppure rosso.

A tal proposito, il bonus dei farmaci include anche gli esami di laboratorio indispensabile. Inoltre, va detto che il requisito reddituale potrebbe far nascere delle altre casistiche valutabili in base al contesto.

Ad esempio, il massimo reddituale dev’essere comprovato da pensionati over 60 e con familiari a proprio carico, e il reddito massimo è pari a 8.263,31€. L’importo cresce fino a 11.362,05€, qualora sussista la presenza di un coniuge con altri 516,40€ per ciascun figlio a carico.











