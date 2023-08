Bonus felicità per chi adotta un cane o un gatto/ Una misura per prevenire sovraffollamento delle strutture

Nel bresciano arriva il bonus felicità: ecco di cosa si tratta e chi ne ha diritto

Arriva il bonus felicità per gli amici a quattro zampe e per i loro padroni. Si chiama appunto “buono felicità“, un vero e proprio contribuito economico che il Comune bresciano di Castel Mella ha deciso di mettere a disposizione per incentivare le adozioni di animali e, di conseguenza, alleggerire la pressione sui canili e gattili comunali. Dunque con tale provvedimento ci si pone l’obiettivo di prevenire il sovraffollamento delle strutture. L’amministrazione di Castel Mella, nello specifico, ha costituito un fondo apposito per sostenere le famiglie che decideranno di adottare un amico a quattro zampe.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 26 agosto 2023

Il bonus parte da quello da 100 euro per chi adotta un cucciolo che abbia al massimo un anno di età, a quello da 150 euro per chi adotta un animale di età compresa tra un anno e sette anni, mentre arriva a toccare i 200 euro per chi deciderà di accogliere un cane o un gatto di età superiore ai sette anni e con almeno tre anno alle spalle trascorsi in una struttura di accoglienza.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto: 26 agosto, numeri vincenti!

Guarneri, fiducia nel “bonus felicità” per aiutare gli amici a quattro zampe

Per poter accedere al contributo, occorrerà essere residenti a Castel Mella e aver accolto un animale da un canile o da un gattile dopo il primo gennaio 2023. Giorgio Guarneri, il sindaco di Castel Mella, è convinto che ci sarà una risposta molto importante da parte dei suoi cittadini, sempre molto attenti e sensibili a queste tematiche. Non è infatti la prima volta che viene elargito un bonus per aiutare e accogliere gli amici a quattro zampe.

“Promuovere l’adozione di animali abbandonati, molto spesso ospitati da canili e gattili gestiti con passione da associazioni di volontari, è un gesto di responsabilità e di attenzione verso il problema dell’abbandono e del sovraffollamento delle strutture, soprattutto nel periodo estivo” ha sottolineato il primo cittadino Castel Mella, come riporta Ansa.

Bambina cade dal quinto piano a Torino/ Un passante la prende al volo e le salva la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA