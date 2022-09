Bonus fiere 10 mila euro/ Domande al via dal 9 settembre: ecco come richiederlo

Come sappiamo il settore fieristico ha vissuto anni di profondissima crisi dovuta alle restrizioni per il contenimento della pandemia da covid 19. Con l’allentamento delle restrizioni il mercato delle fiere è rinato sebbene con moltissime problematiche, ad esempio le aziende organizzatrici di eventi non trovavano personale capace da impiegare all’interno. Ma una volta allentate le restrizioni tutto è cambiato e il governo ha messo a disposizione incentivi per parteciparvi e rilanciare l’economia: parliamo del già citato bonus fiere.

Bonus fiere 10 mila euro: in cosa consiste

Molte aziende invece avevano necessità di recuperare i fondi spesi per la partecipazione alle fiere. Per questo il Ministero ha deciso di impiegare una buona quantità di fondi da elargire a tutti coloro che avrebbero presentato la domanda per ottenere il 50% delle spese sostenute.

Il contributo a fondo perduto consiste in diecimila euro che è possibile ottenere sulla base della presentazione e della verifica di alcuni requisiti. Ad esempio: le aziende devono rientrare nel calendario fieristico approvato dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, le fiere si devono svolgere entro la data dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto aiuti fino al 31 dicembre 2022.

Bonus fiere 10 mila euro: domande dal 9 settembre

Le aziende devono avere una sede operativa nel territorio nazionale, devono essere iscritti al registro delle imprese, devono avere avuto l’autorizzazione a partecipare a una o più fiere di settore, devono dimostrare di aver sostenuto le spese per la partecipazione, non aver beneficiato di altri contributi pubblici per le stesse finalità del bonus in questione.

Il bonus può essere richiesto per tutte le manifestazioni che dovranno svolgersi fino al 31 dicembre 2022, ma la domanda potrà essere presentata dal 9 settembre al 30 novembre 2022.

Per richiedere il contributo relativo al Bonus Fiere 2022, basta andare sul sito del MISE ed effettuare la procedura indicata oppure, per eventuali chiarimenti basterà scrivere a info.buonofiere@mise.gov.it.

La procedura informatica è disponibile sul sito del MISE.













