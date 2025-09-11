I bonus da destinare ai figli nel 2025 sono ricchi di novità. La guida mira ad agevolare le famiglie che hanno più necessità.

A causa delle criticità sui dati della natalità, il Governo sta lavorando sull’immissione di nuovi bonus destinati ai figli più piccoli ma anche alle mamme che hanno un impiego (oppure sono lavoratrici autonome). Il 2025 potrebbe dunque arricchirsi di incentivi, specialmente per le coppie neo genitori.

La decisione della premier Meloni è di incentivare le coppie a concepire, perché i dati demografici sono sempre più negativi: in 10 anni l’Italia ha perso il 25% dei bimbi rientranti nella fascia 0 – 4 anni.

Bonus asilo nido 2025/ Novità in DL: più strutture e invio più semplice

Tutti i bonus figli ottenibili nel 2025

I bonus figli richiedibili nel 2025 sono di per sé molteplici. Prima di approfondirli, un recente rapporto ha stimato un ulteriore calo del 3% previsto da oggi fino all’anno 2033.

Incentivo Nuovi Nati

A partire da quest’anno il Governo ha previsto un incentivo per i Nuovi Nati, che consiste nell’erogazione di 1.000€ una tantum per i genitori che fanno domanda entro 2 mesi dalla nascita del primo genito (oppure dall’adozione).

Spread Italia Francia/ L'azzeramento che ha fatto "la storia": i dati

Per ottenere l’aiuto fa sempre fede l’aggiornamento dell’ISEE, che in questo caso di tipo “minorenni“, dev’essere più basso di 40.000€. Dato che ci sono delle risorse specifiche già stanziate, suggeriamo di richiederlo prima che il budget possa finire.

Assegno unico universale

Un altro sostegno al reddito nel caso di un nucleo familiare con figli a carico è l’assegno unico universale, la cui cifra potrebbe variare in base al numero dei bambini, all’età anagrafica e al reddito complessivamente percepito.

L’aiuto è valido a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età (laddove il figlio sia disabile, non ci sono limiti).

Bonifici dal 9 ottobre 2025/ Obblighi per le banche sulla sicurezza: cosa cambia

Assegno Unico

Anche l’Assegno Unico è una misura che prevede l’ottenimento di un contributo economico mensile. La cifra da percepire dipende prevalentemente dall’ISEE, con un minimo di 57,50€ al mese (su redditi superiori a 45.939,56€), oppure 201€ mensili su importi inferiori a 17.227,33€.

Assegno di maternità dai Comuni

Il bonus che viene approvato dai Comuni è in realtà pagato dall’ente previdenziale, a patto che la famiglia in questione non abbia un ISEE più alto di 20.382,90€. Quanto al sostegno economico massimo ottenibile, quest’anno la cifra ammonta a 407,40€ per 5 mesi.

Infine alla lista dei bonus per i figli del 2025 si aggiungono: il rimborso sulla retta pagata per l’asilo nido, l’incentivo mensile a favore delle madri lavoratrici con ISEE più basso di 40.000€ e il congedo parentale sia per il padre che per la madre.