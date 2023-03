Bonus figli disabili 2023/ Come inoltrare la domanda prima della scadenza

Il bonus figli disabili 2023 consente di ottenere un contributo economico che può andare da 150 a 500 euro in base al numero dei figli. In realtà bisogna affrettarsi perché questo contributo economico potrebbe scadere a breve e quindi è necessario affrettarsi per presentare la domanda.

Bonus figli disabili 2023: in cosa consiste

Il contributo economico è destinato ai genitori che hanno a carico dei figli che presentano disabilità. Il sussidio è riservato soltanto ad alcuni nuclei familiari uni genitoriali per i padri e le madri disoccupati o monoreddito.

Il contributo economico può variare da 150 a 500 euro sulla base del numero dei figli. Inoltre è necessario che il figlio abbia una disabilità certificata e quantizzata nella misura pari o maggiore al 60%.

La buona notizia è che il bonus figli disabili 2023 è cumulabile anche con tutti gli altri contributi economici destinati alle famiglie come il reddito di cittadinanza, l’indennità di accompagnamento, altri bonus erogati dai comuni oppure l’assegno unico universale.

Bonus figli disabili 2023: limiti di reddito ISEE

È necessario tuttavia aver determinato l’ISEE per poter richiedere questo contributo economico e infatti, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto 159/2013 il contributo economico è soggetto a limiti di reddito.

Quanto invece alla definizione dei limiti di reddito, va detto che il genitore richiedente non deve complessivamente superare 8.145 euro all’anno in caso di lavoro dipendente oppure nel caso la famiglia sia composta da genitori disoccupati o monoreddito, 4800 euro in caso di lavoro autonomo. Coloro che appartengono al nucleo familiare monoparentale l’ISEE non deve superare i 3000 euro l’anno. È naturale dunque comprendere che stiamo parlando di cifre bassissime, ecco perché il contributo economico, serve a migliorare la qualità della vita del disabile.

Gli scaglioni contributivi vanno da 150 euro al mese nel caso della presenza di un solo figlio disabile a carico, 300 euro nel caso di due figli disabili, 500 euro nel caso in cui i figli disabili siano più di due.

Bonus figli disabili 2023: come fare domanda

La domanda va inviata accedendo alla propria area personale sul sito dell’Inps a partire dal primo febbraio 2023 e seguendo il percorso:

prestazioni e servizi,servizi,

contributo genitori con figli con disabilità.

Nel caso ci si affidi ad un intermediario abilitato come i patronati, il servizio è presente all’interno del portale patronati. È necessario inoltre inserire il codice fiscale dei figli oltre al l’IBAN per poter ottenere il contributo economico.

