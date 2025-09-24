La domanda per ottenere i bonus fiscali dal portale ENEA 2025 prevedono un iter specifico.

Per far sì che l’ENEA approvi i bonus fiscali è indispensabile aver finalizzato i lavori (vedremo anche quali nello specifico) tra il mese di gennaio e quello di giugno di quest’anno, 2025.

I benefit fiscali fanno riferimento sia all’Ecobonus che agli interventi effettuati in appartamento, dall’installazione dei pannelli fotovoltaici al montaggio di nuovi serramenti.

Ultimo termine per il bonus fiscali ENEA del 2025

Secondo una specifica circolare dell’Ade, i bonus fiscali vanno richiesti nel portale ENEA inserendo tutte le informazioni inerenti agli interventi del 2025. Dalla conclusione dei lavori (purché rientrati nei periodi sopra indicati), si hanno 90 giorni di tempo per inoltrare l’istanza.

É altresì possibile far domanda per l’incentivo in merito agli interventi finalizzati l’anno scorso ma pagati quest’anno.

Quanto alla percentuale la circolare ammette il 50% di detrazione soltanto sui lavori nelle “prime abitazioni”, mentre sulle restanti il benefit si riduce al 36%.

Come per la maggior parte delle procedure, anche l’invio della domanda all’ENEA è eseguibile tramite SPID o autenticazione digitale (e naturalmente al portale ufficiale).

Quali lavori si ritengono ammissibili?

I lavori ammessi nei bonus edilizi fanno riferimento al montaggio dei serramenti, al miglioramento dell’efficienza energetica, all’installazione dei pannelli fotovoltaici ma anche per gli impianti di biomassa.

Restano esclusi infatti, gli incentivi che un tempo erano riconosciuti a favore delle caldaie. Tuttavia, gli interventi che prevedono dei micro cogeneratori o dei sistemi ibridi (tra caldaie a condensazione e pompe di calore) sono ammessi.

Ogni lavoro prevede comunque una relazione tecnica che dovrà compilare un addetto ai lavori e trasmetterla all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, per l’energia e per lo sviluppo economico sostenibile.

Il mancato invio di alcune documentazioni o dell’intera domanda, potrebbe far decadere il beneficio (pur avendo rispettato gli interventi previsti nell’aiuto).

Per riepilogare gli incentivi riconosciuti dall’ENEA individuiamo il bonus casa (ovvero per la ristrutturazione), l’Ecobonus e il Superbonus.