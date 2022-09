Bonus formazione 5000 euro/ Cos’è e quali percorsi sono finanziabili

Dal 3 agosto 2022 è possibile usufruire del bonus formazione di 5000 euro. La domanda scade il 15 ottobre 2024 e per la sua presentazione sono richiesti soltanto tre requisiti, ma non è prevista alcuna soglia ISEE. Vediamo come è possibile ottenere l’agevolazione.

Bonus formazione 5000 euro: in cosa consiste

La crisi economica che sta colpendo il nostro paese e che ormai ha portato l’Italia e molti paesi europei nel cuore di una recessione che peserà sull’economia nazionale per diversi anni, necessita di interventi che possano modificare anche la formazione professionale di coloro che hanno bisogno di migliorarsi. I rapporti elaborati dall’istat infatti mostrano che la frequenza ai corsi di formazione può aumentare le competenze dei lavoratori, Ma talvolta il prezzo dei corsi può essere altissimo: si individuano infatti tre fasce di prezzo quella media arriva 4.500 euro di costo, La seconda si attesta intorno ai 7000 e la terza invece va da 10 a 15 mila euro.

Il bonus formazione di €5000 può essere richiesto da tutti i cittadini della Valle d’Aosta che abbiano compiuto la maggiore età ma anche dai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno.

Naturalmente vi è la necessità che i percorsi finanziabili siano relativi a corsi di formazione professionale attiva in vari settori e disciplinare come l’agricoltura, l’edilizia, la meccanica e la produzione oltre i servizi alla persona, la logistica e i servizi digitali.

È possibile finanziare anche la formazione per la scuola guida, gli estetisti oppure gli operatori forestali.

Bonus formazione 5000 euro: come effettuare la domanda

Per poter presentare la domanda correttamente, oltre all’opportuna documentazione attestante le proprie generalità e l’iscrizione ai corsi di formazione, È necessario indicare anche gli eventuali costi di frequenza. La domanda deve essere oltretutto corredata dall’opportuna imposta di bollo di 16 euro applicata tramite la piattaforma regionale dei pagamenti.

È necessario quindi presentare la richiesta online per ottenere il contributo di 5000 euro destinato al finanziamento dei corsi di formazione. La domanda può essere inoltrata dall’8 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2025 E comunque entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di ammissione al bonus

