Il bonus è destinato alla formazione dei dipendenti ma in un ambito specifico: l'AI. Si possono ricavare fino a 4.000€ per ogni piano.

Dall’associazione Fondoprofessioni arriva il bonus da destinare alla formazione dei dipendenti ma stavolta prettamente in ambito “AI“. L’avvento dell’intelligenza artificiale ha rivoluzionato i settori, incluso il mondo del lavoro (la notizia è arrivata con l’avviso numero 09 e risalente a quest’anno, 2025).

L’associazione di categoria ha voluto stanziare 150.000€ come risorse sperimentali, prevedendo un iter formativo specifico e indirizzato all’acquisizione di competenze AI. Ma chi sono i beneficiari dell’incentivo? E quali lavoratori possono ottenere la formazione gratuita?

Com’è strutturato il bonus per la formazione dei dipendenti

Il bonus destinato alla formazione dei dipendenti prevede lo stanziamento di un numero specifico di risorse (il totale è pari a 150.000€), da utilizzare per apprendere e acquisire nuove skills in ambito “intelligenza artificiale”. L’esperimento voluto da Fondoprofessioni mira a stare al passo con i tempi.

I requisiti per poterlo ottenere non sono “complessi”, fanno riferimento in primo luogo ai lavoratori che hanno aderito all’associazione (indipendentemente dall’impiego in azienda oppure negli studi), e in merito ai contratti non ci sono particolari restrizioni (poco importa che siano apprendistati, oppure a tempo determinato o indeterminato).

La formazione prevede una mission specifica, si tratta perlopiù di imparare a sfruttare la potenza del machine learning per elaborare i dati più velocemente, revisionare e trascrivere i testi (di qualunque natura), automatizzare i processi e garantire perfino un’ottima assistenza clienti.

Fino a 4.000€ individuali

I piani formativi previsti dall’associazione Fondoprofessioni sono piuttosto ingenti. Per ciascun progetto è possibile ricevere fino a 4.000€, mentre coloro che hanno aderito al fondo hanno la possibilità di poter inviare l’istanza per poter ottenere l’aiuto entro e non oltre il 18 novembre di quest’anno.

Dal momento in cui si tratta di un esperimento, è evidente che la prima fase è prettamente analitica. Fondoprofessioni infatti, provvederà ad analizzare i risultati emersi dopo un primo periodo di formazione, così da utilizzare più casi studio possibili.