Bonus fotovoltaico 2023/ Ecco come aderire alla proroga per il prossimo anno

Il bonus fotovoltaico sarà valido anche nel 2023. La novità sta nel fatto che ogni cittadino potrà usufruirne a patto che contemporaneamente richieda uno dei bonus casa attuali. Anche le eventuali scadenze dipenderanno da quest’ultima agevolazione richiesta.

Il bonus per il fotovoltaico sarà applicabile sia nel caso in cui ci interessasse l’installazione che la fornitura di pannelli solari. Poniamo quindi molta attenzione alle nostre scelte, dato che dipenderà tutto dal tipo di agevolazione a cui vorremmo aderire.

Come funziona il bonus fotovoltaico nel 2023: tutti i dettagli

Grazie al bonus del fotovoltaico, anche le bollette domestiche e aziendali potrebbero costare meno. Dunque usufruire di questa agevolazione dovrebbe essere un bene non soltanto per i cittadini privati, ma anche per le imprese che potrebbero sfruttare l’energia solare e ridurre i consumi presso i propri locali.

Ecco le possibilità che si hanno per poter aderire al bonus fotovoltaico:

Applicando il Superbonus è possibile recuperare il 110% sul totale dei costi sostenuti in cinque anni (tramite cessione del credito oppure mediante sconto in fattura); Se si optasse per il bonus ristrutturazione, lo sconto recuperabile in dieci anni sulla dichiarazione dei redditi è uguale al 50%, per un importo massimo e applicabile di 96 mila euro.

Quanto alle scadenze esse dipendono dal tipo di immobile in cui verranno installati i pannelli solari:

31 Dicembre 2022 per i lavori su edifici individuali se qualora al 30 di settembre del 2021 è fosse stata presentata la CILA oppure, fossero state avviate le formalità per l’acquisizione del titolo abilitativo;

31 Dicembre 2022 per i lavori su edifici singoli che vengono sfruttati come abitazione principale per chi ha un reddito ISEE non oltre a 25 mila euro;

31 Dicembre 2023 per i lavori su condomini con il superbonus del 110%. 31 Dicembre 2024 con superbonus pari al 70% e 31 dicembre 2025 con superbonus 65%;

30 Giugno 2023 per i lavori effettuati da IACP e cooperative;

31 Dicembre 2023 per i lavori effettuati da IACP e cooperative se a giugno del 2023 è stato effettuato almeno il 60% dell'intervento totale.

