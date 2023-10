Bonus fotovoltaico 2023/ Fino al 50% di detrazione: come ottenerlo (19 ottobre 2023)

Il bonus fotovoltaico del 2023 è una di quelle agevolazioni fiscali molto importanti, in quanto è possibile ammortizzare i costi che si avrebbero investendo sui pannelli che garantirebbero più energia ecosostenibile (riducendo significativamente i costi in bolletta).

A causa dell’inflazione e dei rincari globali in tutta Italia (e nel resto del mondo), la gente è sempre più stufa di dover sborsare tantissimi soldi in tasse e soprattutto in utenze domestiche. Così, nasce l’idea di installare i pannelli fotovoltaici, che riducendo la dipendenza dalla rete elettrica standard, è possibile avere un risparmio economico e non di meno, aiutare l’ambiente contrastando l’impatto che si avrebbe tradizionalmente.

Bonus fotovoltaico 2023: quali agevolazioni sfruttare?

Il bonus per il fotovoltaico del 2023 può essere ottenuto sfruttando uno dei bonus edilizi ancora attivi. Il Governo Meloni, insiste nella proroga di misure urgenti affinché non si rimuova il beneficio di agevolare la riqualificazione degli immobili.

Tra le agevolazioni ancora attive e vantaggiose, non possiamo fare a meno di parlare della detrazione del 50% promossa dal bonus per la ristrutturazione, che include interventi mirati all’efficienza energetica, tra cui l’installazione del fotovoltaico.

Il bonus ristrutturazione prevede il 50% di sconto fino ad un massimo di 96.000€ per i costi sostenuti non solo per l’acquisto e l’installazione dei pannelli solari, ma anche per quanto riguarda le spese che hanno comportato la progettazione, la manodopera, l’applicazione dell’IVA, le autorizzazioni e i sopralluoghi effettuati per l’intervento.

Va detto che ci sarebbe la possibilità di usufruire di una percentuale ancora più alta, ovvero grazie all’Ecobonus, che potrebbe comportare un benefit fiscale fino al 65%, con un accesso al bonus più difficoltoso (così come per il Superbonus, che sta variando e riducendo la percentuale di beneficio fiscale).

Ricordiamo infine, che nel bonus del fotovoltaico 2023 rientra anche il pagamento dell’IVA agevolata (con riduzione al 10% e usufruibile da chiunque compri in Italia, un impianto fotovoltaico).











