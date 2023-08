Bonus frigorifero 2023/ Come pagarlo al 50% in meno senza ristrutturazione (17 agosto)

Il bonus frigorifero del 2023 consente ai contribuenti italiani, di poter comprare un nuovo elettrodomestico e di pagarlo il 50% in meno anche senza ristrutturazione. Non si tratta di uno sconto, ma di una detrazione fiscale che verrà percepita da chi soddisferà dei requisiti.

L’agevolazione per ottenere il 50% in detrazione fiscale, non prevede la ristrutturazione. Infatti per questo bonus del nuovo frigorifero ci serviremo del bonus per l’acquisto di grandi elettrodomestici e mobili.

Bonus frigorifero 2023: fino a 8.000 di spese ammesse

Il bonus frigorifero del 2023, chiarito che non è rivolto solo a questo elettrodomestico ma anche ai mobili e agli altri elettrodomestici da comprare con requisiti specifici (li vedremo di seguito), al momento prevede un limite massimo di spesa detraibile, che ammonta a 8 mila euro (che scenderà a 5 mila euro nel 2024).

I requisiti dell’elettrodomestico sono chiari:

I forni devono avere almeno la classe energetica A; Le lavatrici, lavastoviglie lavasciugatrici devono possedere almeno la classe energetica E; Congelatori e frigoriferi devono avere almeno la classe energetica F.

Come ogni volta che il Governo propone un bonus di cui usufruire, il metodo di pagamento dev’essere tracciabile. Quindi, affinché si possa ottenere il bonus frigorifero del 2023, è sufficiente pagare tramite carta di debito, di credito e/o bonifico bancario.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Bonus porte 2023/ Come ottenere un rimborso dal 50% al 75%? Ecco tre tipi di contributi economici

Una volta chiarito che il bonus frigorifero 2023 è da utilizzare solo ed esclusivamente nel “bonus mobili e acquisto grandi elettrodomestici“, le altre informazioni sono contenute tutte nel Decreto Legge 4 giugno del 2013.

In caso di cambiamenti, vi invitiamo a frequentare il nostro giornale per tenersi aggiornati.











