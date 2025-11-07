Dal 1° gennaio 2025 ci sarà il bonus genitori separati per sostenere il pagamento degli affitti.

Il 2026 è l’anno “perfetto” per i genitori separati oppure divorziati. A loro spetterà un bonus per riuscire a pagare l’affitto e poter mantenere il corretto pagamento delle spese dei figli.

Per questo aiuto il Governo ha accantonato 20 milioni di euro, a patto che l’incentivo venga concesso a chi ha reali difficoltà economiche.

Chi può chiedere il bonus per i genitori separati?

Il bonus ai genitori separati o divorziati verrà riconosciuto a chi ha dei figli a carico (entro i 21 anni di età) e a chi deve sostenere i costi di un affitto.

L’obiettivo è di alleggerire il pressing economico della madre o del padre di famiglia, che non solo è stato costretto a lasciare la casa dov’erano coniugati o conviventi, ma dovrà sostenere i costi mensili del figlio.

Per il momento sia il MEF che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanno valutando le modalità di approvazione del Decreto, decidendo quanto e come destinare l’aiuto, l’iter per far domanda e i requisiti minimi.

Le prime stime e ipotesi

Prima dell’arrivo ufficiale del Decreto non c’è niente di certo, né le modalità di invio né i requisiti minimi. Tuttavia, l’erogazione potrebbe avvenire con un pagamento tramite bonifico oppure con benefit fiscali utili a ridurre i costi.

Anche se l’emendamento potrebbe essere attuato a partire da gennaio 2026, c’è la possibilità che gli interessati possano presentare l’istanza anche prima (con tempistiche da definire).

Per giocare d’anticipo e rientrare nell’incentivo, si consiglia di raccogliere fin da subito la documentazione che potrebbe essere richiesta: un ISEE aggiornato, la sentenza che comprova il divorzio o la separazione, la prova di avere figli a carico e il contratto d’affitto.

L’idea è nata dopo aver osservato un crescente aumento di separazioni e divorzi in Italia, con evidenti difficoltà economiche legate al sostentamento personale (soprattutto per pagarsi l’affitto) e a quello dei figli.