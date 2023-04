Bonus giornalisti 2023/ Come ottenere l’incentivo all’assunzione: requisiti e domanda

Il bonus giornalisti del 2023 è stato confermato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, l’ente governativo che si occupa delle direttive e funzioni più importanti del settore. È stato istituito un Fondo Straordinario per agevolare l’assunzione di chi per chi professione “informa”.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Per poter richiedere il bonus di assunzione per i giornalisti, è necessario rispettare delle scadenze e poter ottenere l’accesso tramite i sistemi di autenticazione digitale. Di seguito vedremo come funziona, entro quali periodi far richiesta e ulteriori informazioni molto importanti.

Bonus giornalisti 2023: come funziona l’assunzione

Il bonus giornalisti 2023 prevede un’agevolazione per assumere coloro che svolgono quest’attività professionale. I metodi di autenticazione digitale sono: CNS, SPID e CIE. L’agevolazione è rivolta ad un target specifico: alle aziende come quotidiani e editoriali periodici, alle emittenti televisive, agenzie di stampa e imprese radiofoniche locali che assumono giovani e professionisti e giornalisti under 36, oppure che convertono un contratto giornalistico a tempo determinato o ancora co.co.co. in uno a tempo indeterminato.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

I datori di lavoro che hanno eseguito la conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2022, potranno ricevere fino ad un contributo forfettario di 8 mila euro. Mentre, per tutte le altre trasformazioni eseguite nel 2023, il contributo sarà garantito fino a 12 mila euro.

È un requisito imprescindibile, essere in possesso di una qualifica professionale che possa dimostrare le seguenti skills:

Digitalizzazione editoriale;

Informazione e documenti informatici;

Comunicazione e sicurezza informatica;

Servizio on line e trasformazione digitale.

Anche i datori di lavoro dovranno rispettare dei requisiti ben specifici: poter appurare il Codice ATECO indicato nel Registro delle Imprese, e l’Iscrizione al ROC (Operatori della Comunicazione).

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

Per poter spedire la domanda (esclusivamente telematica), è possibile farlo accedendo con autenticazione digitale a impresainungiorno.gov.it, e selezionare la voce “Servizi Online“, che porterà all’area riservata idonea a far richiesta per ottenere il bonus giornalisti del 2023.

Il periodo di riferimento è dal 28 marzo al 28 aprile 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA