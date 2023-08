Bonus giovani 2023/ Casa e lavoro: ecco quali sfruttare (19 agosto)

Il Governo Meloni vorrebbe estendere i vari bonus giovani del 2023 a più settori. In questo periodo abbiamo appreso come i ragazzi potrebbero essere favoriti dall’acquisto sulla prima casa, dalla crescita in ambito formativo grazie a degli incentivi fiscali, e non di meno, l’agevolazione per aumentare le possibilità d’assunzione.

Ogni bonus chiaramente prevede dei requisiti e delle condizioni specifiche da soddisfare. Vedremo quali sono quelli in attivo, e quelli su cui i giovani potrebbero ancora oggi contare. Ricordiamo molte volte le risorse economiche potrebbero esaurirsi, e questo spiegherebbe il rifiuto delle domande.

Bonus giovani 2023: quali sono quelli attivi?

Abbiamo accennato che ci sono diversi bonus giovani attivi in questo 2023. Di seguito vedremo quali sono quelli su cui si potrebbe tentare di far domanda, con la speranza di ottenere un esito positivo (ovvero l’accettazione della richiesta).

Bonus prima casa under 36

Nell’ultima Legge Bilancio del 2023 vengono specificati i requisiti per aderire al bonus prima casa degli under 36. In sostanza, l’ISEE non dovrà superare i 40 mila euro, e il vantaggio è di godere di esenzioni e tassi agevolati, oltre alla possibilità di ottenere un mutuo al 100% (20% offerto dalla garanzia statale CONSAP, l’80% dell’ente bancario).

Bonus affitti per under 31

Lo scorso anno – così come per questo – è stato validato il bonus affitti destinato agli under 31. I sotto i 31 anni d’età, possono ottenere lo sconto dell’imposta lorda pari a 991,60€. Un incentivo per cercare di agevolare il trasferimento fuori casa dei genitori.

Bonus assunzione per NEET

I NEET sono quei ragazzi che hanno tra i 18 e i 34 anni d’età, che nella vita non fanno nulla: né lavorano e neppure seguono un corso di formazione. Il Governo per loro, ha pensato bene di incentivare l’assunzione permettendo al datore di lavoro di scontare il 60% delle tasse che sarebbero applicate alla retribuzione lorda, oltre che l’esonero dei contributi previdenziali per un po’ di tempo.

