Le modalità per avanzare la richiesta inerente al bonus occupazionale giovani previsto per il 2025 sono state emesse attraverso la circolare numero 3 del 3 giugno 2025, esposta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

All’interno della circolare sono stati messi in evidenza non solo i requisiti e le novità inerenti alle assunzioni, ma anche la misura dell’agevolazione e le diverse forme contrattuali interessate.

Bonus giovani 2025: entro quando presentare la domanda

Il bonus occupazionale giovani 2025 è un’incentivazione contributiva messa in campo per i datori di lavoro privati, che potranno evitare di procedere con il completo versamento dei contributi previdenziali per un massimo di due anni, ad eccezione dei contributi INAIL e dei premi per l’assunzione di personale non direttivo con un contratto a tempo indeterminato (oppure convertendolo da determinato a indeterminato).

Il bonus è valido per l’assunzione di tutti quei lavoratori che, fino alla data di inizio lavoro, non hanno mai avuto un’occupazione stabile e non hanno compiuto i 35 anni di età.

Ammontare dell’agevolazione e periodo di assunzione

Con il bonus giovani si prevede – per il datore di lavoro – un esonero totale dal versamento dei contributi , ad eccezione di quelli INAIL, per un massimo di 500 € mensili, che salgono a 650 € per il Sud d’Italia.

Per accedere all’agevolazione, il periodo di assunzione deve essere compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, per le donne che si trovano in stato di disoccupazione e che vivono tra il Centro e il Nord Italia.

Quanto alle donne che si trovano nelle medesime condizioni da un periodo minimo di 6 mesi e che vivono in una regione del Sud, il periodo interessato va dal 31 gennaio al 31 dicembre di quest’anno.

Lavori non rientranti nel bonus

Possono avere accesso al bonus soltanto i contratti di lavoro a tempo indeterminato, motivo per cui sono escluse dall’agevolazione le seguenti forme contrattuali:

Contratti di apprendistato;

Lavori domestici;

Lavori intermittenti;

Lavori a chiamata.

Presentazione della domanda e revoca

Per entrambe le incentivazioni contributive (bonus giovani e bonus donne), le domande possono essere presentate già dallo scorso 16 maggio.

Inoltre, la revoca dell’incentivo avviene se il datore di lavoro che ha assunto la donna o il giovane secondo le modalità per l’esonero contributivo, dopo 6 mesi richiede un licenziamento per giustificato motivo. I beneficiari non solo perderanno il benefit, ma dovranno restituire l’importo fruito fino a quel momento.